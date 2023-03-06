Бензин растет и зеленеет

Биржевые цены на бензин, возобновившие стремительный рост в первой половине февраля, приблизились к максимальным значениям за год. В Минэнерго связывают это с ростом спроса и отмечают крайне низкий уровень цен в начале года. Аналитики согласны, что сейчас котировки восстанавливаются до справедливых значений с учетом роста экспортной альтернативы и сокращения демпфера с апреля. Участники рынка при этом обращают внимание на рост экспорта топлива на фоне начала сезона ремонтов на НПЗ.

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Стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 увеличилась 6 марта на 2,6% и 2,5%, до 47,7 тыс. и 50,9 тыс. руб. за тонну соответственно, следует из данных СПбМТСБ. Устойчивый рост стоимости топлива возобновился в первой половине февраля и сейчас находится на максимальных уровнях за последний год, сравнявшись со значениями конца лета 2022 года.

После начала боевых действий на Украине российский рынок топлива был профицитным из-за отказа большинства европейских покупателей приобретать российские нефтепродукты. С 5 февраля вступило в силу официальное эмбарго ЕС на импорт российского топлива. Одновременно заработал потолок цен, согласно которому компаниям из ЕС и стран G7 нельзя оказывать услуги по морской транспортировке и страхованию российского топлива, если цена продажи превышает установленный лимит — $100 за баррель бензина и дизтоплива.

Сейчас экспортные цены на топливо находятся ниже потолка, что позволяет российским компаниям сохранять большие объемы экспорта.

Возобновление роста топливных цен в феврале источники “Ъ” связывали с тем, что Минфин решил снизить компенсации нефтекомпаниям по демпферу с апреля на фоне снижения доходов бюджета из-за падения котировок Urals, в результате участники рынка стали закупать топливо впрок. Также правительство объявило о намерении в марте снизить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, что, возможно, возбудило опасения о потенциальном сокращении переработки. При этом в феврале загрузка НПЗ не снизилась (см. “Ъ” от 6 марта). Другой собеседник “Ъ” утверждает, что нефтекомпании наращивают объемы экспорта топлива.

Кроме того, в марте начинаются плановые ремонты НПЗ. По информации Reuters, на этой неделе начнется плановый ремонт на Комсомольском НПЗ «Роснефти», из-за чего он приостановит продажи бензина и дизтоплива.

Один из собеседников “Ъ” опасается, что сроки ремонтов могут возрасти из-за технологических санкций ЕС против нефтепереработки, которые были введены год назад.

Внутренний рынок нефтепродуктов обеспечен предложением в полном объеме, заявили “Ъ” в Минэнерго. В последнее время оптовые цены находились на рекордно низком уровне, добавляют там, сейчас идет восстановление спроса и связанное с этим изменение цен, но даже при этом стоимость бензина в оптовом сегменте остается ниже прошлого года в среднем на 20%.

По мнению министерства, у АЗС сейчас высокая доходность, превышающая традиционно характерный для текущего месяца уровень, поэтому изменение биржевых цен на топливо не отразится на ценах на АЗС.

Цены растут с февраля и достигли по бензинам экспортной альтернативы, отмечает вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. «Я не припомню такого стабильного и устойчивого роста цен на протяжении трех недель, но и стоимость товара была очень низкой,— замечает он.— Высокие товарные остатки, стабильное производство говорят о благоприятном краткосрочном прогнозе». Но беспокоит, подтверждает господин Фаттахов, наращиваемый экспорт топлива в преддверии ремонтов, хотя этот фактор нивелируется тем, что внутренние цены уже достигли уровня экспортной альтернативы.

С марта улучшается конъюнктура экспорта нефти за счет спроса в Азии, поясняет Борис Синицын из «Ренессанс Капитала». Он полагает, что снижение демпфера с апреля играет роль в росте цен, но это не самый значительный фактор, который можно оценить в 5% от текущей оптовой цены бензина. «В конечном счете цены на бензин в конце 2022 и начале 2023 года находились на очень низких уровнях по сравнению с альтернативой в виде экспорта нефти Urals и индикативными ценами, на основе которых рассчитывается демпфер, так что нынешний рост связан с восстановлением до справедливых значений»,— считает Борис Синицын.

Дмитрий Козлов