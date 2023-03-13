Британский королевский флот сопроводил российскую оперативную группу в Ла-Манше

Российский фрегат «Адмирал Касатонов» и морской танкер «Академик Пашин» сопровождались фрегатом британского Королевского флота HMS Portland во время их прохода через Ла-Манш, сообщают британские ВМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Адмирал Касатонов»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ «Адмирал Касатонов»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Вышедший из Плимута HMS Portland сопровождал их 12 марта утром во время их перехода в Северное море, до этого он отслеживал их проход через Бискайский залив.

Ла-Манш — пролив между Великобританией и Францией, Бискайский залив находится у берегов французской Бретани.

«Королевский флот регулярно сопровождает военные корабли в наших территориальных водах и прилегающих морских районах, чтобы обеспечить соблюдение морского права и предотвратить вредоносную деятельность»,— заявил командир британского корабля Эд Мосс-Уорд.

Во время прохождения российской оперативной группы 8 марта через Гибралтарский пролив ее сопровождали корабли НАТО. «Сопровождение российской оперативной группы вместе с союзными партнерами демонстрирует приверженность Королевского флота и альянса НАТО поддержанию безопасности на море, что имеет решающее значение для наших национальных интересов»,— говорится в сообщении британского ВМС.

В феврале 2023 года стало известно, что фрегат «Адмирал Касатонов» возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ.

«Адмирал флота Касатонов» — фрегат многоцелевой проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Головным среди фрегатов проекта 22350 является «Адмирал Горшков», который сейчас находится в Индийском океане.

Мария Федотова