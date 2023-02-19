ТАСС: фрегат «Адмирал Касатонов» возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» решает задачи боевой службы в Средиземном море, сообщил источник ТАСС, близкий к военному ведомству. По его словам, корабль возглавляет «постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в этой акватории».

Как отмечает российское госагентство, Минобороны ранее отдельно не сообщало о дальнем походе фрегата. Однако в субботу, 18 февраля, по случаю вручения ордена Ушакова 43-й дивизии ракетных кораблей, военное ведомство отметило, что сейчас «два фрегата соединения "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" выполняют задачи дальних походов в мировом океане».

«Адмирал флота Касатонов» — фрегат многоцелевой проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Фрегаты проекта 22350 оснащены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр» и другим вооружением.

Леонид Уварчев