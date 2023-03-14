Акционерам улыбнулся Сочи

Как стало известно «Ъ-Юг», комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова) и житель Москвы Омар Курбанов оспаривают сделку по продаже имущества АО «Адлерский винзавод» его тогдашним директором жителю Адлера за 13 млн руб. Истцы, владеющие 100% акций АО, утверждают, что сделка проводилась без их согласия, а указанная цена за 15 зданий и участок площадью 2,6 га кадастровой стоимостью 558 млн руб. явно занижена. Эксперты считают, что у заявителей мало шансов добиться аннулирования сделки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адлерский винзавод в настоящее время не работает

Фото: adlervinzavod.ru Адлерский винзавод в настоящее время не работает

Фото: adlervinzavod.ru

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд 10 апреля рассмотрит жалобу комбината по производству вин «Крикова» (Кишинев, Молдова) и жителя Москвы Омара Курбанова, акционеров АО «Адлерский винзавод», которые не согласны с отказом Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) аннулировать сделку с имуществом завода. Материалы размещены в картотеке суда.

Омар Курбанов и комбинат «Крикова» владеют 100% акций винзавода, они попросили АСКК признать недействительным договор купли-продажи, заключенный в 2020 году между тогдашним директором завода Гаджи Улаевым и жителем Сочи Антраником Яланузяном. В собственность господина Яланузяна перешел участок на улице Гастелло в Адлере площадью 2,6 га, на котором расположен винзавод, а также пятнадцать производственных, административных и складских зданий. После этого имущество было продано Эдуарду Пашяну, а затем владельцем недвижимости стало ООО «Гастелло» (учредитель — житель Сочи Эдуард Ярцев), специализирующееся на сдаче имущества в аренду.

Акционеры АО «Адлерский винзавод» заявили суду, что руководитель предприятия Улаев якобы продал актив без их ведома, к тому же по явно заниженной цене — 13 млн руб. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка, на котором расположен завод, составляет 558 млн руб.

Завод по производству вина в Адлере был основан в 1963 году как структура Министерства пищевой промышленности Молдавской ССР, в 1998 году предприятие было акционировано, учредителем АО стал кишиневский комбинат по производству вин «Крикова». В 2003 году завод прекратил работу, в 2014 году был вновь запущен после реконструкции, объем вложений составил 150 млн руб. Производственная мощность предприятия — 6 млн бутылок вина в год, продукция выпускалась под марками «Ходжико», «Мцыри», «Магри», «Солнечный Адлер» и «Улыбка Сочи». В настоящее время завод не работает, в Арбитражный суд Москвы подано его заявление о банкротстве.

При рассмотрении заявления акционеров в АСКК покупатель Антраник Яланузян сообщил, что реальная цена сделки была намного выше указанной в договоре суммы 13 млн руб. По его словам, Омар Курбанов получил значительные средства наличными, о чем свидетельствует его расписка.

Довод истцов, согласно которому актив был продан без ведома акционеров, суд отклонил, сославшись на протокол собрания акционеров с одобрением сделки. Поскольку акционеры ранее не заявили о подделке протокола, АСКК счел их утверждения безосновательными и отказал в аннулировании сделки.

По оценке юристов, у акционеров винзавода мало шансов оспорить решение АСКК в апелляционной инстанции.

Тем не менее Константин Богородицкий, директор юридического департамента, партнер Центра по работе с проблемными активами, считает, что у заявителей все же есть довод в обоснование своей позиции — стоимость имущества многократно превышает цену договора, а в материалы дела представлена расписка, согласно которой покупатель передал одному из истцов наличные в сумме больше, чем цена договора. «Решение АСКК не содержит выводов относительно заключения сделки на невыгодных для винзавода условиях, на это обстоятельство может обратить внимание апелляционная инстанция», — отметил юрист. По мнению господина Богородицкого, передача части средств наличными акционеру Курбанову могла иметь целью уход от налогов или обогащение господина Курбанова за счет второго акционера, комбината «Крикова».

По данным участников рынка, промзона на улице Гастелло в Адлере «ожидает своей участи»: по действующему генплану условно-разрешенный вид использования этой территории — строительство жилья. Владельцы земли рассчитывают на продажу девелоперам, но власти города против жилой застройки, новый генплан еще не принят. Не исключено, что строительство жилья здесь будет запрещено.

«Возможно, сделка по продаже имущества винзавода заключалась на одних условиях, а затем ситуация изменилась и участники сделки попытались отыграть ситуацию назад», — предположил Роман Домащенко, партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры».

Анна Перова, Краснодар