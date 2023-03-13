Порты не сразу встроятся

«Росморпорт» не исключает возможного сдвига на год-два завершения строительства некоторых новых терминалов в морских портах, которые планировалось ввести в 2024 году. Это может произойти с проектами в Усть-Луге, Ванино, Новороссийске — в первую очередь в связи со сменой поставщиков оборудования. По мнению экспертов, трагедии в таком сдвиге нет: он закономерен с учетом фундаментального изменения логистических потоков и необходим инвесторам и грузоотправителям, чтобы решить текущие проблемы с флотом и клиентской базой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усть-Луга — крупнейший на Северо-Западе России специализированный угольный порт

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Усть-Луга — крупнейший на Северо-Западе России специализированный угольный порт

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Некоторые инвестпроекты в морских портах со сроком сдачи в 2024 году могут быть перенесены на год-два, сообщил журналистам начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей Болдорев. «Сдвиг возможен по проекту "Новотранса" в Усть-Луге, по проекту зернового терминала в Новороссийске, будет сдвиг по "Ванинотрансуголь" (ВТУ), еще ряд проектов под вопросом»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Как пояснил “Ъ” господин Болдорев, среди других проектов, срок завершения которых может быть отодвинут, также терминал по перевалке удобрений «Ультрамар» в Усть-Луге.

В большинстве случаев причина сдвига заключается в проблемах с поставками зарубежного оборудования, поясняет Андрей Болдорев. В случае с ВТУ также есть инфраструктурные ограничения на железной дороге.

Проект «Новая пристань» в Новороссийске совместно реализуют Новороссийский зерновой терминал «Деметра-Холдинга» и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, подконтрольный ОЗК, где миноритарием также является «Деметра». Он предполагает удлинение пристани №3 в порту Новороссийск, строительство двух новых глубоководных причалов и модернизацию терминала, что позволит увеличить мощность перевалки до 25 млн тонн зерна в год к 2025 году.

Проекты «Новотранса» и «Ультрамара» строятся в Усть-Луге. «Ультрамар» ориентирован на перевалку 15 млн тонн минудобрений и 10 млн тонн прочих грузов, в том числе железорудного сырья. Терминал «Новотранса» Lugaport рассчитан на 24 млн тонн навалочных и генеральных грузов. Проект ВТУ (ГК «Колмар») предполагает строительство второй очереди комплекса по перегрузке угля в бухте Мучке мощностью 12 млн тонн.

Формально эти проекты должны быть введены в 2024 году, однако по ряду из них уже заявлялось о возможной отсрочке ввода до 2025 года. В «Новотрансе» “Ъ” заверили, что никаких сдвигов сроков не ожидают. В «Деметре» отказались от комментариев. В ГК «Колмар» не ответили на запрос “Ъ”.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, 16 июня 2022 года: «Из-за санкций ведущие логистические гиганты, связанные с морскими контейнерными перевозками, а также крупнейшие морские порты Европы отказываются работать с российскими грузами».

Проблемы с оборудованием — история известная и характерная не только для портовых инвестиционных проектов, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но нужно понимать, что сроки сдачи портовых проектов могут и должны гибко меняться с учетом изменения структуры грузопотоков и потребностей грузоотправителей. То, что в 2024 году ряд проектов не будет введен, не трагедия, а максимально адекватная реакция на сложившуюся ситуацию, отмечает эксперт: инвесторам, особенно на Северо-Западе, нужно адаптироваться к изменению грузовой базы, грузовладельцам — решить проблемы с флотом. Так, для перевалки навалочных грузов не хватает балкеров, их покупку правительство собирается просубсидировать, но «это еще надо сделать», отмечает эксперт. Он подчеркивает, что с учетом геополитической ситуации логистика сильно меняется, а старая контрактная база, под которую заявлялись эти портовых проекты, в новых условиях может сократиться и в то же время могут появиться новые возможности по поставкам на рынки за пределами Европы. Главное, говорит господин Бурмистров, чтобы не сложилось ситуации, когда реализации проектов препятствуют именно инфраструктурные ограничения.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин