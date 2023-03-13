Всемирная служба BBC получила £20 млн для «борьбы с дезинформацией»

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании объявило сегодня, 13 марта, о единовременном выделении £20 млн (примерно $24,13 млн) Всемирной службе BBC. Как сообщается в заявлении министерства, средства выделяются «для защиты всех 42 языковых служб Всемирной службы на ближайшие два года и для борьбы с дезинформацией».

«В качестве международного вещателя, которому больше всего доверяют во всем мире, Всемирная служба BBC является жизненно необходимым источником, представляющим точные и беспристрастные новости, аналитические материалы и дебаты на 42 языках для 365 млн человек по всему миру,— цитируется заявление министра иностранных дел страны Джеймса Клеверли.— Эта единовременная выплата позволит Всемирной службе BBC поддерживать свой непревзойденный статус крупнейшего международного вещателя в мире и продолжать играть свою ключевую роль в борьбе с вредной дезинформацией».

Всемирная служба BBC была создана в 1932 году и называлась тогда Имперской службой BBC. Первоначально была нацелена исключительно на англоязычных слушателей, проживавших в британских колониях по всему миру. В 1938 году у нее появилась первая неанглоязычная языковая служба — арабская. Позже в том же году было начато вещание на французском, итальянском и немецком языках. Нерегулярные передачи на русском языке начались в 1941 году, а в 1946 году появилась Русская служба BBC.

Андрей Келекеев