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Жители районов Нижегородской области жалуются на закрытие отделений почты

Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил о жалобах жителей районов Нижегородской области на закрытие почтовых отделений. По данным ОНФ, в последние два года только в Спасском районе из 11 отделений закрылись пять, без почтовых услуг остаются 1,5 тыс. человек, которые вынуждены ездить за корреспонденцией и оплатой счетов в райцентры. При этом существуют проблемы с транспортом, стоимость поездок из деревень доходит до 500 руб. в одну сторону.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Воротынском районе почтовые отделения не работают в трех селах. Так, в селе Криуше отделение закрылось два года назад, корреспонденцию и квитанции ЖКУ привозят раз в неделю, отметили в ОНФ. Селяне жалуются, что документы часто путаются и оказываются по ошибке у соседей. Глава местного самоуправления Алексей Солдатов заявил, что сотрудники «Почты России» ссылаются на отсутствие кадров.

«Очевидно, что проблема серьезная и системная. Она касается всех районов и округов области. Вероятно, происходит оптимизация внутри самого предприятия, но людям, ради которых работает АО “Почта России”, она не идет на пользу», — заявил глава регионального исполкома ОНФ Алексей Алехин. Он пообещал изучить работу почтовых отделений на селе и представить на региональном и федеральном уровнях варианты решения проблемы.

В «Почте России» на вопросы ОНФ заявили, что отделения в Криушах и Базлово временно приостановили работу, закрывать их не планируется, а почтальоны обслуживают жителей на дому.

Владимир Зубарев

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