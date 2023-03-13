Нестабильность умерила инвестиции

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал Челябинской области сократился на 4,7% к 2021 году. Общий объем вложений в экономику превысил 373 млрд руб. Наибольшее падение объема инвестиций произошло в сфере добычи полезных ископаемых — почти на 68%, а также в строительстве и торговле. При этом увеличились вложения в обрабатывающие производства, в том числе в металлургию. Эксперты отмечают, что объем инвестиций сократился под влиянием экономической неопределенности и турбулентности, а также из-за завершения рада инвестпроектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что роста инвестиций в основной капитал в этом году ждать не стоит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты полагают, что роста инвестиций в основной капитал в этом году ждать не стоит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал Челябинской области по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 373,14 млрд руб. В сопоставимых ценах это 95,3% от показателя 2021 года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона в январе 2023 года.

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, показатель упал к 2021 году на 5,1% (280,5 млрд руб.). Наибольшее падение объема инвестиций зафиксировано в сферах добычи полезных ископаемых — почти на 67%, строительстве — на 40,4%, оптовой и розничной торговли — на 38%. Кроме того, на 18% снизились вложения в сельское хозяйство, на 27,5% в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, на 24% — финансовую и страховую, на 18,4% — в области здравоохранения и социальных услуг.

Инвестиции в обрабатывающие производства за год в целом выросли на 22,2% и составили 149,5 млрд руб. В том числе увеличился объем вложений в металлургическую отрасль (+24,4%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+86,2%), химических веществ и продуктов (+50%), кокса и нефтепродуктов (в 3,6 раза), электрооборудования (+12%), обработку древесины (в 2,1 раза), одежды (+91%). Сократились инвестиции в такие обрабатывающие отрасли, как производство пищевых продуктов (–70%), резиновых и пластмассовых изделий (–45%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудований (–33%), не включенных в другие группы машин и оборудования (–31,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–33,7%) и ряд других.

В целом по России по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,6% к 2021 году. В Челябинской области этот показатель сокращается второй год подряд: в 2021 году падение составило 3,3% к 2020-му.

По результатам выборочного обследования Челябинскстатом компаний региона, которые работают в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также занимаются водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов, в 2022 году инвестиционную деятельность вели 89% опрошенных организаций. 76% тратили средства на покупку прочих машин и оборудования, 56% вкладывали в реконструкцию и модернизацию основных средств, 51% — в информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 46% — в здания и сооружения, 44% — в транспортные средства. Главными целями вложений компании назвали замену изношенной техники и оборудования (69%), автоматизацию или механизацию (57%), увеличение производства с расширением номенклатуры продукции (36%), снижение себестоимости (35%), экономию энергоресурсов (30%). Основным источником инвестиций в основной капитал в 2022 году стали собственные средства организаций, на что указали 86% руководителей. Около 27% компаний привлекали кредитные и заемные средства, а 4% — бюджетные. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность в 2022 году, организации назвали инфляционную политику в стране, внутреннюю и внешнюю экономическую ситуацию, параметры курсовой политики, высокие проценты по коммерческим кредитам, инвестиционные риски. В 2023 году 30% руководителей ожидают увеличения инвестиционной активности, а 10%, наоборот, снижения объемов инвестиций в основной капитал, говорится в материалах Челябинскстата.

Заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Гордеев считает, что о каких-то принципиальных изменениях в динамике инвестиций в основной капитал пока рано судить. «Это определенный звоночек, что динамика роста закончилась, но перспективу еще нельзя определить. Принципиальных изменений не произошло. Учитывая, что 2022 год был очень неоднородный, начало и окончание года очень сильно различаются, результат закономерный. Ясно, что в условиях высокой экономической турбулентности инвестиционные интересы у всех ограничены. Даже существующий объем инвестиций — как правило, реализация планов, которые были утверждены больше года, два года назад. Атмосфера неопределенности и нестабильности в первую очередь повлияла на некоторое снижение»,— говорит Сергей Гордеев. Резкое снижение инвестиций в добычу полезных ископаемых он связывает с завершением инвестиционного цикла на крупных предприятиях отрасли.

Руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских также отмечает, что в 2022 году завершился ряд инвестпроектов в Челябинской области, а также добавились такие негативные факторы, как санкционное давление и удорожание строительных материалов. «В 2023 году роста инвестиций в основной капитал в Челябинской области ожидать не придется. В этом году близится к завершению реализация ряда крупных инвестпроектов, при этом нет данных о начале реализации новых. Частные инвестиции, скорее всего, продемонстрируют снижение, компании будут экономить на инвестпроектах на фоне неопределенности и нарастающего санкционного давления»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова