Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нестабильность умерила инвестиции

В Челябинской области объем вложений в основной капитал снизился на 4,7% в 2022 году

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал Челябинской области сократился на 4,7% к 2021 году. Общий объем вложений в экономику превысил 373 млрд руб. Наибольшее падение объема инвестиций произошло в сфере добычи полезных ископаемых — почти на 68%, а также в строительстве и торговле. При этом увеличились вложения в обрабатывающие производства, в том числе в металлургию. Эксперты отмечают, что объем инвестиций сократился под влиянием экономической неопределенности и турбулентности, а также из-за завершения рада инвестпроектов.

Эксперты полагают, что роста инвестиций в основной капитал в этом году ждать не стоит

Эксперты полагают, что роста инвестиций в основной капитал в этом году ждать не стоит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты полагают, что роста инвестиций в основной капитал в этом году ждать не стоит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал Челябинской области по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 373,14 млрд руб. В сопоставимых ценах это 95,3% от показателя 2021 года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона в январе 2023 года.

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, показатель упал к 2021 году на 5,1% (280,5 млрд руб.). Наибольшее падение объема инвестиций зафиксировано в сферах добычи полезных ископаемых — почти на 67%, строительстве — на 40,4%, оптовой и розничной торговли — на 38%. Кроме того, на 18% снизились вложения в сельское хозяйство, на 27,5% в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, на 24% — финансовую и страховую, на 18,4% — в области здравоохранения и социальных услуг.

Инвестиции в обрабатывающие производства за год в целом выросли на 22,2% и составили 149,5 млрд руб. В том числе увеличился объем вложений в металлургическую отрасль (+24,4%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+86,2%), химических веществ и продуктов (+50%), кокса и нефтепродуктов (в 3,6 раза), электрооборудования (+12%), обработку древесины (в 2,1 раза), одежды (+91%). Сократились инвестиции в такие обрабатывающие отрасли, как производство пищевых продуктов (–70%), резиновых и пластмассовых изделий (–45%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудований (–33%), не включенных в другие группы машин и оборудования (–31,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–33,7%) и ряд других.

В целом по России по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,6% к 2021 году. В Челябинской области этот показатель сокращается второй год подряд: в 2021 году падение составило 3,3% к 2020-му.

По результатам выборочного обследования Челябинскстатом компаний региона, которые работают в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также занимаются водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов, в 2022 году инвестиционную деятельность вели 89% опрошенных организаций. 76% тратили средства на покупку прочих машин и оборудования, 56% вкладывали в реконструкцию и модернизацию основных средств, 51% — в информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 46% — в здания и сооружения, 44% — в транспортные средства. Главными целями вложений компании назвали замену изношенной техники и оборудования (69%), автоматизацию или механизацию (57%), увеличение производства с расширением номенклатуры продукции (36%), снижение себестоимости (35%), экономию энергоресурсов (30%). Основным источником инвестиций в основной капитал в 2022 году стали собственные средства организаций, на что указали 86% руководителей. Около 27% компаний привлекали кредитные и заемные средства, а 4% — бюджетные. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность в 2022 году, организации назвали инфляционную политику в стране, внутреннюю и внешнюю экономическую ситуацию, параметры курсовой политики, высокие проценты по коммерческим кредитам, инвестиционные риски. В 2023 году 30% руководителей ожидают увеличения инвестиционной активности, а 10%, наоборот, снижения объемов инвестиций в основной капитал, говорится в материалах Челябинскстата.

Заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Гордеев считает, что о каких-то принципиальных изменениях в динамике инвестиций в основной капитал пока рано судить. «Это определенный звоночек, что динамика роста закончилась, но перспективу еще нельзя определить. Принципиальных изменений не произошло. Учитывая, что 2022 год был очень неоднородный, начало и окончание года очень сильно различаются, результат закономерный. Ясно, что в условиях высокой экономической турбулентности инвестиционные интересы у всех ограничены. Даже существующий объем инвестиций — как правило, реализация планов, которые были утверждены больше года, два года назад. Атмосфера неопределенности и нестабильности в первую очередь повлияла на некоторое снижение»,— говорит Сергей Гордеев. Резкое снижение инвестиций в добычу полезных ископаемых он связывает с завершением инвестиционного цикла на крупных предприятиях отрасли.

Руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских также отмечает, что в 2022 году завершился ряд инвестпроектов в Челябинской области, а также добавились такие негативные факторы, как санкционное давление и удорожание строительных материалов. «В 2023 году роста инвестиций в основной капитал в Челябинской области ожидать не придется. В этом году близится к завершению реализация ряда крупных инвестпроектов, при этом нет данных о начале реализации новых. Частные инвестиции, скорее всего, продемонстрируют снижение, компании будут экономить на инвестпроектах на фоне неопределенности и нарастающего санкционного давления»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...