В Ставрополе планируют построить новый пассажирский терминал

«Кавказ.РФ» вложит свыше 500 млн руб. в инвестпроект по развитию аэропортовой инфраструктуры. При участии компании в течение 2023 года планируется построить новый пассажирский терминал международного аэропорта Ставрополь.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе «Кавказ.РФ», это будет двухэтажный терминал площадью почти 6 тыс. кв. м пропускной способностью до 200 пассажиров в час. За год в терминале планируют обслужить около 300 тыс. пассажиров.

По словам генерального директора «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова, которого цитирует пресс-служба, аэропортовая инфраструктура для компании стоит в приоритете, так как «это не только развитие инфраструктуры, рабочие места и инвестиции, это и прямой способ повысить туристическую доступность и привлекательность всего региона».

Общий объем инвестиций в строительство терминала аэропорта Ставрополь, по данным компании, составит 2,7 млрд руб. «Кавказ.РФ» профинансирует 542 млн руб.

В перспективе «Кавказ.РФ» рассматривает участие в подобных проектах в Минеральных Водах и Нальчике.

В 2022 году «Кавказ.РФ» также участвовал в строительстве пассажирского терминала международного аэропорта Владикавказ площадью 5,5 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 млрд руб., участие «Кавказ.РФ» — порядка 280 млн руб. Новый терминал позволил увеличить пропускную способность аэропорта с 320 до 500 пассажиров в час.

Александра Ларинцева, Пятигорск