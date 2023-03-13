«Авито Недвижимость»: в Москве за год стали в три раза чаще сдавать квартиры

За период с февраля 2022-го по февраль 2023 года москвичи стали сдавать квартиры в 2,73 раз чаще. При этом цены на аренду квартир в столице за год упали на 2,5%, следует из данных исследования «Авито Недвижимость».

За год число московских «однушек» в аренде возросло в 2,86 раза, «двушек» — в 2,08, «трешек» — в 1,5, многокомнатных квартир (больше четырех комнат) — в 93 раза. В среднем аренда квартиры в Москве в феврале 2023 года обошлась в 33 тыс. руб. Средняя аренда «двушки» в столице стоила 45 тыс. руб., «однушки» — 33 тыс., студии — 32 тыс. руб. За аренду трехкомнатной квартиры пришлось заплатить 62 тыс. руб.

Спрос на аренду квартир в Москве за год увеличился на 9,1%. Больше всего вырос спрос на многокомнатные квартиры и студии — россияне стали интересоваться арендой таких квартир на 85,3% и 30,7% чаще. Спрос на «трешки» вырос на 16,7%, на «двушки» — на 7,2%, на «однушки» — на 6%.

«Сейчас мы по-прежнему видим снижение спроса на долгосрочную аренду и увеличение объема предложения. Это влияет на ставки в Москве и на всех других крупных рынках России: цены медленно снижаются. Это, естественно, вынуждает собственников активнее давать дисконты. По нашим оценкам, средний размер скидки по-прежнему 10–15%. Стоит отметить, что наиболее лояльными могут быть владельцы квартир, купившие их в ипотеку: они стараются снизить собственную долговую нагрузку»,— рассказал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Анастасия Ларина