Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Виктор Садовничий

Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 84 года ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Виктор Антонович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Вас отличают широта научного мышления, постоянное стремление к новому и чуткое понимание потребностей российской науки. Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить Вас за поддержку в создании Национального центра физики и математики и его образовательного ядра МГУ Саров. Ваша вовлеченность, личное внимание к этому проекту имеют огромное значение и очень помогают нам его развивать. Желаю Вам, уважаемый Виктор Антонович, здоровья, сил, энергии и успешной реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...