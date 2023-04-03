Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 84 года ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Виктор Антонович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Вас отличают широта научного мышления, постоянное стремление к новому и чуткое понимание потребностей российской науки. Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить Вас за поддержку в создании Национального центра физики и математики и его образовательного ядра МГУ Саров. Ваша вовлеченность, личное внимание к этому проекту имеют огромное значение и очень помогают нам его развивать. Желаю Вам, уважаемый Виктор Антонович, здоровья, сил, энергии и успешной реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»