Председателем комитета внутренней политики томской обладминистрации назначен Егор Тимофеев

Сегодня, 13 марта, приступил к работе новый председатель комитета внутренней политики администрации Томской области Егор Тимофеев. На аппаратном совещании его представил губернатор Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Томской области Фото: Администрация Томской области

«Егору Тимофееву предстоит придать новый импульс работе нашего комитета внутренней политики. Нам нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, да и по другим направлениям тоже»,– перечислил задачи, стоящие перед председателем комитета, глава региона.

Уроженцу Казани Егору Тимофееву 34 года. Он продолжительное время работал в мэрии столицы Татарстана. В 2021 году занял пост начальника отдела анализа, стратегического развития и территориального планирования Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. На новом посту господин Тимофеев сменил Андрея Ульянова, оставивший должность 31 января 2023 года по собственному желанию.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года Владимир Мазур назначил и. о. заместителя губернатора по социальной политике Марину Киняйкину. Вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора стала Наталья Киселева. В декабре вице-губернатором по инвестиционной политике и имущественным отношениям был назначен Василий Потемкин. В январе 2023 года ушел в отставку начальник департамента промышленности и энергетики Сергей Шварцев. Обязанности руководителя департамента возложены на его заместителя Анастасию Шевченко.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский