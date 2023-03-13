Близкий к властям региона фонд официально стал владельцем пермской радиостанции

Единственным владельцем АО «Эхо», которое управляет радиостанцией «Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми»), стал благотворительный фонд «Губерния», близкий к руководству Пермского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о смене учредителя акционерного общества была внесена в ЕГРЮЛ 1 февраля. Ранее АО в течение долгого времени не раскрывало учредителей: несмотря на то что собственники радиостанции до этого неоднократно менялись, ее владельцами были указаны основатели «Эха Перми» Ирина и Юрий Хомутовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото сайта «Эхо Перми» Фото: Фото сайта «Эхо Перми»

«Эхо Перми» вещало в Прикамье с 2000 года. В конце 2021 года ее, вместе с другими входящими в медиахолдинг «Магма», приобрел фонд «Губерния». В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». По требованию генпрокуратуры РФ сайт федеральной радиостанции заблокировали, а ее отключили от эфира. После этого руководство «Эха Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта. Затем частоты радиостанции были переданы Sputnik FM — государственному радио медиагруппы «Россия сегодня».