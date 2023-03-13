Главные новости к утру 13 марта

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом назвали «Всё везде и сразу». Снявшие его Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт взяли «Оскар» за режиссуру. Награды получили трое актеров фильма: Мишель Йео (лучшая актриса), Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан (лучшие роли второго плана). Лучшим актером назвали Брендана Фрейзера («Кит»), лучшим мультфильмом — «Пиноккио Гильермо дель Торо». Статуэтку также завоевал документальный фильм «Навальный».

В Белгородской области сработала система ПВО, было сбито четыре ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал один человек.

Суд освободил условно-досрочно экс-гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, узнал «Ъ». Он получил четыре года и два месяца колонии за хищение около 1,4 млрд руб. бюджетных средств при реализации заключенных с Минобороны контрактов в октябре 2022 года.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Лидер КНР сказал, что Пекин будет выступать против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня.

До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, обязывающий интернет-сервисы уведомлять пользователей о списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Новые нормы разрабатывались год.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». В эту группу он предложил включить США, Великобританию, Францию и Германию.

КНДР 12 марта запустила две крылатые стратегические ракеты с подводной лодки. Пуск был осуществлен недалеко от провинции Южный Хамгён на побережье Японского моря. Власти Северной Кореи заявили, что ракеты достигли цели.

Крымское ООО «Миранда-медиа» станет единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он приступит к работе до 1 мая, уточнили в Минцифры.

С Байконура запустили ракету-носитель «Протон-М» со спутником «Луч-5Х». Он обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами. Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году.

О предстоящих 13 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».