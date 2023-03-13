Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 2:13, сообщил «Роскосмос».

Разгонный блок уже отделился от третьей ступени ракеты, он выведет спутник на заданную орбиту. Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году. Для «Протона-М» этот полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории, уточнили в госкорпорации.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» была принята в эксплуатацию в феврале 2016 года. Она обеспечивает, в частности, обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.

Лаура Кеффер