Главные анонсы 13 марта

В Москве ожидается встреча представителей ЛДПР, «Единой России» и «Новых людей» с председателем правительства Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства в Госдуме.

В Женеве пройдут консультации по тематике зерновой сделки с участием представителей России и ООН.

На Украине фонд государственного имущества страны проведет аукцион по продаже морского порта Белгород-Днестровский в Одесской области.

S&P Global опубликует глобальный прогноз для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в том числе по России.

13-15 марта в Стамбуле откроется Евразийский экономический саммит.

СПБ Биржа изменит расписание режима торгов.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску американской Apple, просящей признать незаконным постановление ФАС, которым компания была оштрафована на 1,2 млрд руб. за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит дело о банкротстве компании ООО «Гугл», российской «дочки» Google, по существу.

В Приморском краевом суде Владивостока состоится заседание по делу рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

В Башкирии пройдет заседание арбитражного суда по иску от акционерного общества «Региональный фонд» о взыскании с футбольного клуба «Уфа» 105,6 млн руб.

В Сан-Диего (Калифорния, США) президент США Джо Байден проведет переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности (AUKUS).

13-23 марта в США пройдут совместные военные учения с Южной Кореей «Щит свободы».

В Белграде пройдет визит спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Запланирована встреча с президентом Сербии Александаром Вучичем.

В Шотландии пройдут выборы председателя Шотландской национальной партии, который станет новым первым министром Шотландии после отставки Николы Стерджен.

В Страсбурге откроется пленарное заседание Европарламента.

В Монреале откроется заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Американская Ford Motor планирует возобновить производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем.

Важнейшие события предстоящей недели — в анонсах «Ъ».