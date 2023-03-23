Связанные одной нейросетью

В прошлом году на нескольких строительных площадках ГК «Самолет» впервые внедрили уникальную российскую разработку — нейросеть VIJU. О том, как нейросеть VIJU помогает девелоперу существенно сократить сроки строительства жилых домов и ощутимо на этом сэкономить, в каких сферах возможно применение данной разработки и о том, как она создавалась, рассказывает российский предприниматель, основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Создание нейросети VIJU началось более десяти лет назад. Тогда моя компания оказывала сервисные услуги предприятиям, работающим в сферах ритейла и FMSG.

Ежедневно нам поступали сотни заявок от клиентов. Чтобы успевать оперативно их обрабатывать, мы разработали и внедрили IT-систему по приему, обработке и контролю за выполнением этих заявок. Тогда эта разработка оказалась очень полезной — она существенно облегчила жизнь компании и дала ей конкурентное преимущество.

В последующие годы мы постоянно дорабатывали эту систему, экспериментировали с подключением к ней разных датчиков, приборов, камер и умных контролеров. Пять лет назад она получила свое первое внутреннее название — система учета сервисных заявок Sreda. Мы увидели, что получился полезный и перспективный IT-продукт, и два года назад приняли решение сосредоточиться на его дальнейшем развитии и ускорить выход системы на внешний рынок. Мы привлекли частных инвесторов, собрали сильную команду (сегодня в ней работают более 30 человек) и открыли в Москве единый мониторинговый центр, где сейчас развиваем нейросеть VIJU. В ее создание было вложено немало сил и ресурсов, в том числе финансовых, и в результате мы получили уникальный многопрофильный продукт, который собирает информацию, умеет ее анализировать, а также с помощью искусственного интеллекта способен решать множество бизнес-задач для компаний из самых разных отраслей экономики.

Особенно полезна система VIJU может быть в таких сферах, как строительство, транспорт, ритейл и магазины, складской и логистический бизнес, различные производства, FMSG-сектор.

За последние два года мы протестировали VIJU на разных предприятиях: внедрили систему в магазины сети «Дикси», запустили пилотные проекты с одним из операторов сотовой связи, оптимизировали затраты в сервисных процессах и логистических бизнес-цепочках в ряде заводов у производителей мороженого, напитков и продуктов питания, разработали систему учета и мониторинга для охранных структур и т. д. Везде наши проектные цифровые решения приводили к снижению финансовых затрат партнера.

Стройки под контролем

В 2022 году на некоторых строительных площадках страны произошли инциденты с возгоранием кабин башенных кранов, это натолкнуло нас на мысль, что при помощи VIJU такие пожары и другие аварийные ситуации на стройках можно было бы предотвращать. С этой идеей мы пришли к крупному столичному застройщику — ГК «Самолет», показали свою разработку и предложили внедрить систему VIJU и подключить к ней башенные краны на нескольких строительных площадках девелопера.

Вместе с ГК «Самолет» мы добавили в систему то, что было необходимо нашим партнерам, и в итоге получили уникальную систему мониторинга в области строительства, которая с помощью нейронной сети в режиме реального времени видит не только как работают башенные краны, но и вообще все, что происходит на стройплощадке. Например, камера, установленная на кране, благодаря искусственному интеллекту научилась отслеживать даже нарушения СИЗ (наличие каски и жилета, а также страховки у любого находящегося на стройке рабочего), что позволяет вовремя среагировать, выписать штраф нарушителю и тем самым снижает число несчастных случаев на объекте. С помощью VIJU можно контролировать график производства работ — она знает, кто и во сколько пришел на стройплощадку. Если подключить систему к камерам по периметру стройки и к КПП, то она будет отслеживать, что выносят с объекта, тем самым предупреждая воровство инструмента и стройматериалов.

Айман Эль-Хашем, управляющий директор девелоперского блока группы «Самолет» по Московскому региону: Группа компаний «Самолет» уделяет значительное внимание инвестициям в цифровизацию строительства. В прошлом году компания вложила около 2% от прибыли в разработку и внедрение цифровых инструментов на производство. С февраля 2021 года по декабрь 2022-го ГК «Самолет» удалось повысить производительность труда строительного персонала на 121%. Одним из рычагов ее повышения, помимо прочих цифровых инструментов, стала наша совместная разработка — нейросеть «VIJU СТРОЙКА», она же — система S.Monitoring, основанная на принципах искусственного интеллекта по распознаванию потока данных с видеокамер, которые устанавливаются на подъемных кранах и вблизи строящихся корпусов. После внедрения системы цикл монолитных работ на наших строительных площадках в среднем был сокращен на 53 дня, общее количество простоев уменьшилось в пять раз, а LTIFR (коэффициент частоты травм на объектах с временной потерей трудоспособности) улучшился в десять раз. В целом работа нейросети и искусственного интеллекта является одним из основных инструментов в нашей программе, благодаря которому срок возведения одного объекта снизился с 30 до 18 месяцев. Конечно, такой прогресс достигается не только благодаря одной лишь нейросети, но она этому способствует. Уверен, что дальнейшее внедрение и развертывание инструментов искусственного интеллекта в нашу деятельность позволит добиться еще более выдающихся результатов.

Датчик скорости ветра, подключенный к VIJU, уведомляет о необходимости приостановки работ и показывает, когда кран может возобновлять работу, что позволяет уменьшить убытки, связанные с его простоем. Прогноз и аналитика погодных условий позволяют руководителям строительства правильно спланировать работы на всех участках строительной площадки. Система учитывает и записывает объем, вес, тип грузов, поднимаемых краном, и этаж, на который был доставлен груз, а также записывает все действия крана в журнал, где можно в любой момент посмотреть историю его работы.

В результате внедрения системы удалось снизить вероятность возникновения пожаров в кабине крановщика. VIJU следит за температурой и содержанием CO2 в кабине крановщика, а при отклонении показателей от нормативных значений система сама может отключить кран от источника питания и отправить сигнал в ответственные службы и начальнику строительства.

Нейросеть VIJU обучаема, главное, что мы научили ее прогнозировать сроки строительства, когда оно будет закончено и от каких факторов зависит скорость возведения объектов. Работа VIJU в 2022 году на пилотных стройплощадках ГК «Самолет» существенно повлияла на сокращение сроков строительства объектов — время возведения 24-этажного здания благодаря системе сократилось на несколько месяцев. Сегодня идет полномасштабное внедрение нейросети VIJU на всех объектах ГК «Самолет» в Москве и Московской области.

Также мы совместно работаем над рядом других проектов с Университетом искусственного интеллекта — ведущим AI-образованием в России.

Сейчас наша компания продолжает обучать и тестировать российскую нейросеть VIJU, о результатах ее работы в других отраслях расскажу в следующем номере.