В воронежской ГК «Молвест» заявили о непричастности к разливу нечистот в Новомарковке

В пресс-службе сельхозпредприятия «Новомарковское» (животноводческий комплекс входит в молочный холдинг «Молвест») причиной масштабного разлива нечистот в Кантемировском районе Воронежской области назвали «разрушение дамбы муниципальной дороги, которая проходила через овраг».

Это разрушение, как считают в компании, произошло из-за осенних и весенних осадков, «в результате чего, накопившаяся вода полилась вниз по оврагу». «Мы помогаем муниципальным службам устранять последствия. Задействовано 11 единиц техники и 20 человек. Первоочередная задача - устранить разрушение, для этого задействованы самосвалы. Затем поможем районным властям устранить последствия. Отметим, что на данный момент подтопления домохозяйств нет»,- заявили представители «Новомарковского».

В пресс-службе подчеркнули, что «информация некоторых людей о том, что разрушена навозная лагуна, не соответствует действительности»: «Во-первых, все стоки с фермы проходят сепарирование. Во-вторых, жидкая фракция накапливается перед внесением в почву в специально построенных лагунах. Они находятся в километре в противоположной стороне от комплекса и работают согласно установленным нормам и регламентам, никаких разрушений нет».

«В любом естественном пруде есть накопленные донные отложения, которые и дают неприятный запах»,- добавили в компании.

Тем временем воронежская межрайонная природоохранная прокуратура заявила о своей проверке информации в СМИ о попадании нечистот «в результате прорыва отстойника жидких отходов в селе Новомарковка в реки Богучарка и Дон». В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства намерены произвести расчет причиненного ущерба территории и водным объектам, определить «круг ответственных хозсубъектов и должностных лиц».

Владимир Зоркий