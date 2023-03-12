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обновлено 11:10

Власти проверяют разлив отходов в Новомарковке Воронежской области

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области проводит выездную проверку появившейся в интернете информации о разливе отходов животноводства в селе Новомарковка Кантемировского района Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве.

11 марта в соцсетях стали распространяться видеозаписи, на которых заметен разлив жидких отходов в центре села. «Стадион затопило, центр Новомарковки затопило, воняет. Центр засыпают песком, до Лозового уже не доехать»,— утверждают авторы видеозаписей. По их словам, якобы «прорвало отстойник комплекса с жидкими отходами» на местном животноводческом комплексе, «затопило половину поселка, все это течет в реку Богучарка, которая впадает в Дон».

Крупнейшее предприятие Новомарковки — животноводческий комплекс ООО СХП «Новомарковское» молочного холдинга «Молвест». В «Молвесте» пока не ответили на вопросы «Ъ». Однако в соцсетях начало распространяться сообщение якобы от имени СХП «Новомарковское».

В сообщении говорится, что 11 марта «в связи со сложными погодными условиями, в том числе из-за длительного перенасыщения влаги в почве, а так же резким повышением температурного режима произошел сход талых вод в селе Новомарковка», «вследствие чего было перекрыто движение по улице Советской».

«Последствия данного факта ликвидируются средствами и силами коллектива работников ООО СХП “Новомарковское”. На все вопросы, касающиеся восстановительных работ, оценки нанесенного материального ущерба и оказания всей необходимой материальной помощи жителям села готов ответить лично генеральный директор ООО СХП “Новомарковское” Пулин Владимир Александрович»,— говорится в сообщении. К записи прикреплены номера телефонов компании.

Воронежское управление СКР также проводит проверку информации о загрязнении окружающей среды, сообщили в ведомстве: «В СМИ сообщается о прорыве дамбы водоема очистных сооружений, расположенных на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Новомарковка. В результате схода воды затопило местный стадион и центр села. Также сообщается о загрязнении прилегающих водоемов... Следственными органами выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Олег Мухин

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