РЕН ТВ: сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова подозревают в убийстве

Хоккеиста «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема Иванюженкова подозревают в убийстве, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Его разыскивают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По инфомации РЕН ТВ, Артем Иванюженков вместе со своими друзьями зашел в одно из кафе в Подмосковье. За соседним столиком находилась еще одна компания. Со временем они начали выпивать вместе, после чего произошел конфликт. Артем Иванюженков ударил ножом своего оппонента, из-за чего тот умер.

По словам источника РЕН ТВ, Артем Иванюженков скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. «Идут переговоры с родственниками, вроде как должен в ближайшее время явиться в отдел с адвокатами»,— добавил собеседник телеканала.

Ранее телеканал также со ссылкой на источник утверждал, что это убийство произошло на вечеринке по случаю дня рождения в частном доме в Подмосковье. По словам собеседника, между гостями начался конфликт и 23-летнему парню нанесли ножевое ранение. Он скончался от потери крови. Сообщалось, что полиция задержала всех присутствовавших, в том числе Артема Иванюженкова.

В 2020 году Артем Иванюженков сбил велосипедиста в Подмосковье. Он умер на месте. В 2016 год он вместе с братом Антоном попал в ДТП, в результате которого пострадали два человека. По факту аварии возбудили уголовное дело, но через несколько месяцев его закрыли по примирению сторон.

Олеся Павленко