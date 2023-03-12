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РЕН ТВ: сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова подозревают в убийстве

Хоккеиста «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема Иванюженкова подозревают в убийстве, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Его разыскивают.

Артем Иванюженков

Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По инфомации РЕН ТВ, Артем Иванюженков вместе со своими друзьями зашел в одно из кафе в Подмосковье. За соседним столиком находилась еще одна компания. Со временем они начали выпивать вместе, после чего произошел конфликт. Артем Иванюженков ударил ножом своего оппонента, из-за чего тот умер.

По словам источника РЕН ТВ, Артем Иванюженков скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. «Идут переговоры с родственниками, вроде как должен в ближайшее время явиться в отдел с адвокатами»,— добавил собеседник телеканала.

Ранее телеканал также со ссылкой на источник утверждал, что это убийство произошло на вечеринке по случаю дня рождения в частном доме в Подмосковье. По словам собеседника, между гостями начался конфликт и 23-летнему парню нанесли ножевое ранение. Он скончался от потери крови. Сообщалось, что полиция задержала всех присутствовавших, в том числе Артема Иванюженкова.

В 2020 году Артем Иванюженков сбил велосипедиста в Подмосковье. Он умер на месте. В 2016 год он вместе с братом Антоном попал в ДТП, в результате которого пострадали два человека. По факту аварии возбудили уголовное дело, но через несколько месяцев его закрыли по примирению сторон.

Олеся Павленко

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