В Свердловской области продали Уктусский молочный завод, выпускающий «Варечку»

В Свердловской области продали Уктусский молочный завод, который производит йогурт «Варечка» и другую продукцию. Согласно данным портала «Федресурс», с 7 марта предприятие возглавляет Александр Медведев, также владеющий ООО «Объединение — Урал». Кроме того, ранее он руководил компанией ООО «Ударник», занимающейся производством молока.

Уктусский молочный завод был основан в 1995 году – как небольшой цех по производству йогурта. Он располагается в Сысертском районе. Сейчас это предприятие полного цикла, которое выпускает, йогурты, молоко, кефир, сметану и др. Завод использует около 600 га земель, имеет свой парк техники для посевных и уборочных работ. Занимается выращиванием грубых и сочных кормов для крупнорогатого скота (около 700 голов). Цех для переработки молока имеет мощность около 10 т в сутки.

Напомним, предприятие выставили на продажу в июне прошлого года за 30 млн руб. Отдельно, за 34 млн руб. к продаже предлагался сельхозпредприятие — поставщик молока с роботизированной фермой, кормозаготовительной техникой и земельными угодьями.

Экс-директор завода Олег Бергер в разговоре с «Ъ-Урал» объяснял продажу предприятия высокими налогами, на которые уходит около 5% от оборота, и другими «вызовами». При этом он отмечал, что искал для завода не «злобного финансового инвестора», а бизнесмена, который бы разделял «принципы работы предприятия».

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