Бомбардировщик ВВС США пролетел вдоль границ Ленобласти

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 в рамках совместных с ВВС Польши маневров пролетел в 200 км от Санкт-Петербурга вдоль границ Ленобласти. По сообщению ряда западных СМИ, самолет отрабатывал учебные ракетные пуски по городу.

«Польские истребители в очередной раз сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть учений по оперативной совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО»,— прокомментировал маневры глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в своих соцсетях.

По данным сервиса FlightRadar, бомбардировщик вылетел из Польши, пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, развернулся над островом Гогланд в Балтийском море и затем направился в сторону Великобритании.

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