Минобороны Китая возглавил Ли Шанфу, включенный в санкционный список США

Всекитайское собрание народных представителей утвердило назначение Ли Шанфу министром обороны КНР. 65-летний генерал находится под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией.

Парламент КНР принял решение на первой сессии 14-го созыва, передает «Синьхуа». Ли Шанфу ранее был включен в состав военного совета Центрального комитета Компартии Китая. Теперь он включен в обновленный состав Центрального военного совета КНР.

Ли Шанфу больше 10 лет возглавлял космодром Сичан. В 2016–2017 годах занимал пост замкомандующего Силами стратегического обеспечения китайской армии, в 2017–2020 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году против генерала были введены американские санкции. США объясняли решение тем, что Ли Шанфу принимал участие в сделках по покупке российских самолетов и систем С-400.

Леонид Уварчев