В Москве задержали мужчину, который пытался зайти в школу с оружием

Столичная Росгвардия задержала мужчину, который попытался пройти в школу на северо-востоке Москвы с травматическим пистолетом и металлической трубой, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

В Росгвардии отметили, что экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля.

Охранник сообщил прибывшим на место сотрудникам, что в здание школы вошел неизвестный мужчина. Он вел себя вызывающе, достал предмет, похожий конструкцией на пистолет, а также имел при себе металлическую трубу. После этого он скрылся в неизвестном направлении, передает пресс-служба слова охранника школы.

В ведомстве заявили, что задержанным оказался 29-летний житель Москвы. Росгвардия передала его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, добавила пресс-служба. По информации Telegram-канала «112», в отделе полиции мужчина заявил, что пистолет и трубу носит с собой для самообороны.

Эрдни Кагалтынов