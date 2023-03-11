Премьер Сунак назвал конфликт между BBC и ведущим футбольного шоу «Матч дня» «их делом»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос с отстранением ведущего программы «Матч дня», бывшего футболиста Гари Линекера относится к компетенции BBC, которая выпускает шоу. Ранее Линекера отстранили за критику в Twitter политики правительства, что противоречит правилам корпорации.

«Я надеюсь, что нынешняя ситуация между Гари Линекером и BBC может быть разрешена своевременно, но это однозначно их дело, а не правительства»,— говорится в заявлении премьера (цитата по Reuters).

«Матч дня» — это программа лучших футбольных моментов, которая обычно транслируется на BBC One по субботам во время сезона Английской премьер-лиги. Она является одним из самых продолжительных шоу BBC, выходит в эфир с 1964 года.

Эксперты и бывшие нападающие сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер, участвующие в «Матче дня», объявили о бойкоте программы в связи с отстранением Линекера.

Из-за конфликта также была нарушена вещательная сетка спортивной службы BBC.

Мария Федотова