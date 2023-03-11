Экс-футболисты Райт и Ширер отказались участвовать в шоу BBC «Матч дня» из-за отстранения ведущего

Вещательная сетка спортивной службы BBC сегодня, 11 марта, претерпела изменения из-за отказа некоторых экспертов и комментаторов от работы в поддержку отстраненного ранее ведущего шоу «Матч дня», бывшего футболиста Гари Линекера. Его отстранили после критики новой политики британского правительства по борьбе с нелегальной иммиграцией.

62-летний Гари Линекер в Twitter обвинил правительство в использовании риторики нацистской Германии. В BBC 10 марта это назвали нарушением правил корпорации.

«BBC решила, что он не будет вести "Матч дня" до тех пор, пока не будет выработана четкая позиция по поводу его использования соцсетей»,— объявила корпорация. При этом Гари Линекер является внештатным сотрудником BBC, поэтому ему не нужно придерживаться строгих правил беспристрастности, отмечает AFP.

«Матч дня» — это программа лучших футбольных моментов, которая обычно транслируется на BBC One по субботам во время сезона Английской премьер-лиги. Линкер — бывший нападающий сборной Англии. «Матч дня» — одно из самых продолжительных шоу BBC, выходит в эфир с 1964 года.

Эксперты и бывшие нападающие сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер объявили в Twitter об отказе участвовать в «Матче дня», их примеру последовали комментаторы программы. Затем Райт в своем подкасте заявил, что покинет BBC, если Гари Линекер будет уволен. BBC объявила, что «Матч дня» впервые выйдет в эфир без экспертов или ведущего.

Сегодня спортивные ведущие и эксперты отказались от участия во множестве радио- и телешоу BBC, что привело к их отмене и трансляции повторов и подкастов вместо прямых эфиров.

В 2015 году BBC уволила многолетнего ведущего программы «Топ Гир» Джереми Кларксона, что также вызвало поддержку в адрес господина Кларксона со стороны соведущих.

Мария Федотова