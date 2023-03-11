Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел в полуфинал «Востока» КХЛ

Омский «Авангард» стал первой командой конференции «Восток», вышедшей во второй раунд плей-офф первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2022/2023. Это произошло после его победы над новосибирской «Сибирью» 10 марта.

Последняя игра серии прошла в Омске в присутствии почти 12 тыс. болельщиков. Ее основное время завершилось со счетом 3:3. Решающую шайбу хозяева провели в овертайме. У «Авангарда» в этом матче забивали Семен Чистяков, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Зият Пайгин (на третьей минуте овертайма). У «Сибири» отличились Тревор Мерфи, Валентин Пьянов и Михал Чайковски.

Таким образом серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1 в пользу Авангарда». «После игры сказал ребятам, что некоторые товарищи у нас не понимают, что плей-офф – это совершенно другое соревнование, что таких ошибок совершать нельзя. Не помню в чемпионате такой игры, когда мы совершали столько ошибок, как в плей-офф. Это непозволительно»,– прокомментировал исход серии главный тренер новосибирцев Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

Итоги сезона руководство «Сибири» подведет на пресс-конференции 13 марта.

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Валерий Лавский