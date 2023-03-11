Отменное торжество

Ведущие рок- и поп-музыканты Великобритании отказываются выступать на концерте, посвященном коронации Карла III. Он состоится в Виндзорском замке 7 мая, на следующий день после церемонии. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Покойная матушка принца Чарльза, принявшего тронное имя Карл III, благоволила популярной музыке. Это с ее легкой руки вошло в практику присвоение эстрадным музыкантам почетных рыцарских титулов. Сэр Эндрю Ллойд Уэббер прямо сейчас пишет богослужебный гимн для коронации Карла III. Другими «сэрами» при Елизавете стали Пол Маккартни, Мик Джаггер, Клифф Ричард, продюсер The Beatles Джордж Мартин, Том Джонс, Род Стюарт, Вэн Мориссон, лидер The Kinks Рэй Дэвис, Ринго Старр, Барри Гибб из Bee Gees и глава Universal Music Люсьен Грейндж. Женщин Елизавета II тоже охотно награждала, и, например, Адель уже десять лет тому назад получила орден Британской империи.

Элтона Джона называют «сэр» с 1998 года: рыцарское звание было пожаловано ему королевой за вклад в музыку и благотворительность. Элтон Джон был близким другом принцессы Дианы. За месяц до гибели принцессы, лишенной после развода с Чарльзом титула «ее королевское высочество», Джон и Диана посетили похороны Джанни Версаче. Песню «Candle in the Wind», написанную в 1973 году в память о Мэрилин Монро, Элтон Джон исполнил на похоронах Дианы в 1997-м: автор текста Берни Топин изменил слова «Прощай, Норма Джин» на «Прощай, роза Англии». Все это часть истории как популярной музыки, так и британской монархии.

Еще в конце февраля появились первые сообщения о том, что сразу несколько звезд первого ряда отклонили приглашение принять участие в коронационном концерте. На сцене не будет недавнего триумфатора Grammy и Brit Awards Гарри Стайлза, не будет Spice Girls и Адели. Публика отказывается верить, что причиной их отказа стал график гастролей. Spice Girls много лет ходили в любимицах принца Чарльза, их фото с наследником престола украшали первые полосы таблоидов еще в 1990-е, но теперь все изменилось. И мало кто верит в то, что Элтон Джон отказался от выступления перед новым королем из-за логистики тура — в его расписании 7 мая свободно.

Естественно, каждый из отказавшихся артистов назвал свои уважительные причины. Гарри Стайлз сослался на мировой гастрольный тур. Но 6 мая попадает как раз на перерыв между его японской и европейской частями. У Адели — резиденция в лас-вегасском Caesars Palace, но она заканчивается в конце марта. Эд Ширан в дни празднеств будет в Северной Америке, при этом официального приглашения выступить для Карла III он не получал. Стоит отметить, что все эти артисты были отобраны для программы концерта лично новым королем. Пока участие подтвердили австралийка Кайли Миноуг, американец Лайонел Ричи и англичане Take That (но без Робби Уильямса).

Сложно поверить в стечение обстоятельств, и вряд ли церемониймейстеры Букингемского дворца не знают о том, что у музыкантов бывают мировые турне и что с ними нужно договариваться заранее. И трудно представить себе, что близкие Елизавете II артисты отказались бы спеть одну песню на каком-нибудь монаршем торжестве, даже если для этого требовалось внести изменения в расписание гастролей. Они и не отказывали.

Правда, иногда отказывались от наград — такое случалось. Наряду с известным эпизодом, когда Джон Леннон вернул королеве орден Британской империи, была менее известная история отказа Дэвида Боуи от рыцарского титула в 2003 году.

Журналисты теряются в догадках, как так вышло, что иконы английской музыки один за другим отклоняют предложение об участии в коронационном концерте. Их действия выглядят согласованными и похожи на жест, адресованный то ли самому Карлу III, то ли институту монархии, то ли обществу в целом. Одно известно точно: отказ от титула порой оказывается большей почестью, чем сам титул, а отсутствие на придворном шоу порой звучит громче любой песни.