Канада начала консультации по созданию реестра иноагентов после сообщений о вмешательстве Китая в выборы

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о начале консультаций по формированию реестра иностранных агентов на фоне сообщения о вмешательстве Китая в выборы. Его слова приводит AFP.

«Мы находимся на критическом этапе, когда речь идет о безопасности наших демократических институтов. И теперь мы делаем еще один шаг в их защите. Сегодня я объявляю о начале консультаций, чтобы определить сроки создания реестра иностранного влияния в Канаде»,— сказал министр.

По словам господина Мендичино, реестр «смягчит действия иностранных государств, выходящие за рамки законной дипломатии в попытке обманным образом манипулировать открытой демократией, экономикой и обществом Канады». Подобные реестры уже есть в США и Австралии.

17 февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы разведки и безопасности сообщила, что Китай пытался повлиять на выборы в стране в 2019 и 2021 годах. Издание писало, что Пекин, в частности, работал над тем, чтобы кандидаты от консервативных партий не достигли успешных результатов на выборах.

7 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал назначение специального докладчика, который будет давать местным властям рекомендации по борьбе с иностранным вмешательством во внутреннюю политику страны. При этом он заявил, что у местных властей нет прямых доказательств вмешательства китайских дипломатов или агентов влияния КНР в выборы.

Милена Костерева