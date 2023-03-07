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Коммерсантъ FM
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В Канаде назначат спецдокладчика по иностранному вмешательству в местные дела

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал назначение специального докладчика, который будет давать местным властям рекомендации по борьбе с иностранным вмешательством во внутреннюю политику страны. По его словам, появление такой должности связано с сообщениями о том, что Китай мог вмешаться в канадские выборы в 2019 и 2021 годах.

«Сегодня (6 марта — "Ъ") я объявляю, что назначу независимого специального докладчика, у которого будут большие полномочия и который будет давать экспертные рекомендации по борьбе с вмешательством и по укреплению нашей демократии»,— сказал Джастин Трюдо в обращении к гражданам страны (перевод по ТАСС). Его транслировали канадские телеканалы. Господин Трюдо пояснил, что имя человека, получившего пост, объявят в ближайшие дни.

В середине февраля издание Globe and Mail сообщило со ссылкой на материалы службы безопасности Канады, что Китай пытался повлиять на парламентские выборы в стране. Издание писало, что Пекин работал над тем, что кандидаты от консервативных партий не достигли успешных результатов на выборах.

Олеся Павленко

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