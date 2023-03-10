К Эмманюэлю Макрону пришли по-английски

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу принял в Елисейском дворце главу правительства Великобритании Риши Сунака. Это была первая двусторонняя встреча на высшем уровне после «Брексита» и нескольких лет явного взаимного недовольства. По итогам переговоров господа Макрон и Сунак всячески демонстрировали, что теперь Париж и Лондон готовы «написать первую главу в новых двусторонних отношениях». Не в последнюю очередь сближению двух соседних стран поспособствовал украинский кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Британии Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон сошлись во мнении, что прежние разногласия между двумя странами пора оставить позади

Фото: Gonzalo Fuentes/Pool, Reuters Премьер Британии Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон сошлись во мнении, что прежние разногласия между двумя странами пора оставить позади

Фото: Gonzalo Fuentes/Pool, Reuters

На пресс-конференции по итогам переговоров в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон заявил: «Пять лет прошло с последней встречи наших двух правительств. За эти пять лет наши общества пережили пандемию COVID-19, возвращение войны на европейский континент, а также столкнулись с энергетическим кризисом и инфляцией. За эти пять лет Британия также покинула Европейский союз... Но есть вещи, которые ничто не может изменить: это наша история и наша география. Это указывает нам на нашу общую судьбу». В том же духе высказался и Риши Сунак. «Мы ушли из Европейского союза, но мы не покидали Европу. Сегодня была написана первая глава в наших новых двусторонних отношениях»,— отметил он.

К пятничной встрече было приковано немало внимания. До этого главы соседних стран виделись в таком формате только в 2018 году, когда Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Тереза Мэй обсуждали в английском Сандхерсте будущее франко-британской дружбы. Никто из них не мог предположить, что оно окажется таким бурным. Смена премьер-министров в Британии сопровождалась зигзагами внутренней политики и взаимными обидами в политике внешней. Тереза Мэй уступила место Борису Джонсону, который за время своего правления успел несколько раз поссориться с Францией.

Так называемая рыболовная война противопоставила британских и французских рыбаков в связи с демаркацией водного пространства после «Брексита». Британия отказалась от нескольких совместных проектов в области разработки вооружений: забыв времена сотрудничества вокруг Airbus и Concorde, Лондон предпочел партнерство со Швецией, Италией и Японией в целях разработки истребителя шестого поколения. Точно так же не продвинулась и работа над созданием британо-французского боевого беспилотника: в этом провале стороны обвиняли друг друга. Британия сыграла важную роль в том, что Австралия разорвала с Францией контракт на поставку подводных лодок. Лондон бесконечно обвинял Париж в том, что беженцы с территории Франции почти беспрепятственно пересекают Ла-Манш в поисках лучшей жизни. Запомнили во Франции и неловкие слова Лиз Трасс: будучи премьер-министром, она заявила, что не знает, «считать Макрона врагом или другом».

В общем, к приходу на Даунинг-стрит Риши Сунака у Парижа накопилось достаточно обид на Лондон.

Приезд британского премьера был шансом на примирение. Хотя Риши Сунак — сторонник «Брексита», а Эмманюэль Макрон — убежденный панъевропеец, у них много общего, что может облегчить взаимопонимание. Оба политика — опытные технократы с привилегированным прошлым, бывшие банкиры и министры финансов. Оба были молоды, когда пришли к власти, Риши Сунаку 42 года, а Эмманюэлю Макрону было 39 лет, когда он стал президентом Франции.

Оба сейчас слабее, чем кажутся. Британский премьер был избран не всенародным голосованием, а решением соратников по Консервативной партии после краха администрации Лиз Трасс. У Риши Сунака сейчас в парламенте большинство, но правое крыло партии все время угрожает голосовать против правительства. Падающие рейтинги предсказывают победу на будущих выборах оппозиционных лейбористов. В Соединенном Королевстве — жесткий экономический кризис, инфляция превышает 10%. Причин много, но все больше экономистов винят «Брексит» и неверную экономическую политику консерваторов с 2010 года. Страна столкнулась с многочисленными протестами и забастовками — ничего похожего по размаху не было со времен борьбы профсоюзов с правительством Маргарет Тэтчер в 1980-х годах.

Похожие проблемы и у Эмманюэля Макрона, партия которого «Возрождение» (бывшая «Вперед, Республика») стала партией меньшинства. Пенсионная реформа и направленные против нее забастовки и демонстрации потрясают страну. Правительство готовится едва ли не к возвращению времен «желтых жилетов».

Общая забота двух стран — борьба с иммиграцией. Во Франции готовятся принимать новый закон, разработанный под руководством главы МВД Жеральда Дарманена. Риши Сунак также обещал своим согражданам уменьшить поток нелегалов. Но, несмотря на радикальную антииммигрантскую позицию, которую занимает глава МВД Суэлла Браверман, его обвиняют в беспомощности. Без Франции господину Сунаку не справиться. Главный канал «наплыва» иммигрантов — Ла-Манш. В прошлом году 46 тыс. человек пересекло канал, не боясь смерти при переправе. Чтобы их остановить, Риши Сунак хочет добиться принятия закона, который помешает приезжим нелегалам просить убежища (хотя по общепризнанным критериям большинство прибывающих на побережье Британии действительно являются беженцами).

В Париже Риши Сунак попытался в очередной раз договориться о том, чтобы Франция эффективнее задерживала иммигрантов на берегу, не полагаясь на военные корабли, которые Британия угрожала в 2022 году вывести в Ла-Манш. Неясно, как эти корабли могли остановить лодки иммигрантов — не топить же их в море. Господин Сунак не хочет возвращаться к этим силовым методам. Соглашения с французами существуют давно и постоянно переформулируются, чтобы сделать их реально работающими. Но пока что сотрудничество чаще всего провисало.

«Сегодня мы договорились о необходимости усилить возможности оперативного вмешательства и контроля, а также решили увеличить многолетнее финансирование для решения этой проблемы»,— заявил по итогам встречи Эмманюэль Макрон, комментируя вопрос нелегальной миграции.

Великобритания заплатит Франции около £480 млн ($577 млн) в течение трех лет, чтобы попытаться остановить мигрантов, на небольших лодках пересекающих Ла-Манш.

Деньги будут направлены на усиление патрулирования (в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов), а также на строительство центра временного содержания нелегалов во Франции.

Важная общая тема — атомная энергетика. И Франция, и Британия видят в ней ответ энергетическому дефициту. Замена российской нефти и газа происходит и таким путем (в отличие, например, от Германии, раз и навсегда отказавшейся от атомных электростанций).

Естественно, что обсуждалась и ситуация на Украине. В течение последнего года Борис Джонсон не раз осуждал Эмманюэля Макрона за слишком мягкое отношение к России, но уже при Лиз Трасс позиции стран сблизились, а в премьерство Риши Сунака Британия и Франция начали соперничать в том, кто окажет больше помощи украинской армии. За легкими французскими танками, предоставленными президентом Макроном, последовали тяжелые британские, подготовленные правительством Риши Сунака.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести»,— заявил на итоговой пресс-конференции господин Макрон.

Он пообещал вместе с союзниками «сделать все, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир». Риши Сунак эти тезисы поддержал и рассказал, что две страны «согласились обучать украинских морских пехотинцев». Кроме того, было объявлено об активизации двустороннего военного сотрудничества.

Ссоры сейчас не выгодны ни Франции, ни Британии. Причем похоже, что в налаживании отношений больше заинтересованы британцы. Риши Сунаку важно улучшить отношения с соседней страной и ЕС в целом, чтобы справиться с миграционным и экономическим кризисами внутри страны, а также c внешними политическими вызовами (такими, как боевые действия на Украине, ядерная программа Ирана и скоординированная политика по отношению к Китаю). Впрочем, как следовало из других прозвучавших в пятницу заявлений, и в Париже убеждены, что две крупнейшие военные державы континента должны в столь непростое время действовать в унисон.

Алексей Тарханов, Париж; Иван Тарханов, Лондон