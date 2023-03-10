Росстат: доля бедных в России в 2022 году снизилась до исторического минимума — 10,5%

Численность жителей России с доходами ниже границы бедности по итогам 2022 года составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения, следует из данных Росстата. Это минимальный за последние годы показатель — до этого минимальный уровень бедности отмечался в 2012 году (10,7%). Базовая граница бедности в прошлом году была на уровне 13 545 руб. В 2021 году россиян, проживающих за чертой бедности, насчитывалось 16 млн.

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года ниже границы бедности находилось 20,9 млн человек (14,9%), во втором квартале — 17,6 млн человек (12,1%), в третьем — 15,3 млн человек (10,5%), в четвертом — 11,6 млн человек (7,9%).

Росстат отмечает, что снижение численности россиян с доходами ниже границы бедности в четвертом квартале произошло за счет роста номинальных доходов населения, в том числе социальных выплат, целевой адресной поддержки государства, средних зарплат и доходов от предпринимательской деятельности.

Лусине Баласян