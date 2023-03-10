«Лирика» в килограммах

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении группы фармацевтов, которые создали преступное сообщество для незаконной реализации сильнодействующих веществ. По данным следствия, с 2019 по 2021 год они продали более 65 кг лекарственных препаратов, ограниченных в обороте. Организатор схемы Саркис Петросян ранее владел краснодарской сетью «Рождественские аптеки», которая была закрыта в 2018 году за незаконную продажу препарата «Лирика». После этого злоумышленники продолжили торговлю в безымянных аптечных пунктах.

Генеральная прокуратура РФ сообщила об утверждении обвинения по уголовному делу в отношении краснодарского предпринимателя Саркиса Петросяна и группы его сообщников. Им инкриминируется создание или участие в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также незаконный оборот сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Верховный суд РФ в ближайшее время определит территориальную подсудность уголовного дела, фигурантами которого являются 15 человек, в основном женщины — сотрудницы сети аптек, подконтрольных господину Петросяну.

По данным следствия, Саркис Петросян не позднее декабря 2019 года организовал в Краснодаре преступное сообщество для сбыта сильнодействующих веществ, криминальная схема действовала до ареста фармацевтов в феврале 2021 года. За это время злоумышленники успели незаконно реализовать лекарства, ограниченные в обороте, массой не менее 65 кг.

Предприниматель Саркис Петросян был владельцем краснодарской сети «Рождественские аптеки», включавшей 17 пунктов.

Как следует из решений судов, с 2017 по 2018 год предприниматель несколько раз привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). В частности, проверки выявили факты безрецептурной продажи гражданам препарата «Лирика» (прегабалин). Кроме того, в «Рождественских аптеках» не велся журнал учета рецептурных препаратов, а рецепты строгой отчетности не фиксировались.

В ноябре 2018 года суд аннулировал лицензию индивидуального предпринимателя Саркиса Петросяна на фармацевтическую деятельность и закрыл «Рождественские аптеки» (ИП Петросян занимал арендованные помещения в Краснодаре). Тогда в разговоре с «Ъ» Саркис Петросян сообщил, что прекратил работу аптечной сети по собственной инициативе.

По данным участников рынка, в помещениях «Рождественских аптек» после ликвидации сети появились аптечные пункты, которые продолжили работу без названия.

Связаться с защитниками фигурантов дела «Ъ» не удалось — единственный опубликованный судебный акт, относящийся к уголовному делу о преступном сообществе фармацевтов, приводит данные только одного защитника, Станислава Ломаки, мобильный телефон которого оказался выключен.

Анна Перова, Краснодар