Буря в микроволновке

В начале марта разведывательное сообщество США опубликовало данные, из которых следует, что один из самых таинственных феноменов последних лет — странное заболевание, жертвами которого становились американские дипломаты, военные и разведчики в разных странах мира — от Кубы до России и от Китая до Австрии — скорее всего, следствие стечения обстоятельств, а не результат чьих-то злоумышлений. «Ъ» изучил историю возникновения разговоров о «гаванском синдроме» и того, как в течение многих лет эксперты пытались изучить природу феномена, предлагая самые разные объяснения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание посольства США в Гаване

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Здание посольства США в Гаване

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

1 марта 2023 года стало последним днем существования так называемого «гаванского синдрома» — комплекса недомоганий, на которые жаловались и продолжают жаловаться сотни американцев. В этот день директор американской разведки Эврил Хейнс выступила с заявлением, из которого следовало, что ни один из реальных или гипотетических соперников Америки не причастен к нему, а во-вторых, и синдрома такого, скорее всего, нет. А есть лишь «аномальные инциденты со здоровьем», которые никак не связаны друг с другом и не являются результатом чьего-то злого умысла.

Долгое время «гаванский синдром» был одной из самых увлекательных тайн современности. Вокруг него сформировалась своя индустрия, в которой эксперты, ученые, журналисты и сами жертвы получали известность и вполне определенные материальные блага. Поэтому вполне понятно, что многие в США, ознакомившись с заявлением госпожи Хейнс, почувствовали себя обиженными, разочарованными и даже обманутыми.

Их синдром в Гаване

Доктор Пол Эндрюс был одним из первых врачей, которых ЦРУ отправило в Гавану в 2017 году после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на странные случаи недомогания. Эндрюс был знаком с жалобами пострадавших, а потому, когда ощутил их сам — резкую боль в ухе, приступ тошноты, страшную головную боль, сначала подумал, что все это ему только снится. Но ему становилось все хуже и хуже. Врач решил срочно уехать. Но принять решение оказалось проще, чем выполнить. Эндрюсу казалось, что он перестал соображать. Сбор чемодана стал почти невыполнимой задачей. «Я четыре или пять раз заходил в ванную за своей зубной щеткой»,— вспоминает он. Столько же раз ему потребовалось, чтобы достать свое пальто из шкафа. Он едва смог открыть дверь, долго не понимая, нужно ли ее толкать или тянуть на себя. На следующий день он уже был под врачебным наблюдением в одной из клиник Флориды.

Первые случаи проявления странных симптомов у сотрудников американской дипмиссии на Кубе были зафиксированы в 2016 году. К середине 2017 года о них узнали журналисты. Тогда же кто-то придумал название феномену — «гаванский синдром», а в прессе и научном сообществе начали появляться первые версии того, что могло стать его причиной.

Сложность помимо всего прочего заключалась еще и в том, что симптомы, описываемые врачами, были достаточно общими: мигрень, слабость, головокружение, нарушение равновесия, беспокойство, провалы в памяти, когнитивные нарушения (как у доктора Эндрюса).

Все это говорило о нарушении мозговой деятельности, но внезапность и схожесть симптомов у разных людей, находящихся примерно в одном месте и в одно время, заставили многих говорить о том, что пострадавшие подверглись какому-то внешнему воздействию. Позже МРТ и КТ головного мозга многих пострадавших выявляли поражение тканей, сходное с тем, которое случается при сотрясении мозга, вызванном автомобильной аварией. В сообщениях о все новых случаях, как и в комментариях экспертов, все чаще проскакивали слова «Москва», «оружие», «звуковое оружие», «микроволновая энергия».

Сигнал из Москвы?

В 1953 году посольство США в СССР переехало в новое здание на Садовом Кольце. Оно, как теперь принято считать в США, оказалось буквально нашпигованным «жучками», активировавшимися микроволновым излучением. Последнее было обнаружено во время рутинной проверки помещений посольства на радиоактивность в 1953 году. Предположение о том, что излучение связано с работой подслушивающих устройств, было основным, но американцы не отвергали и другие варианты, в том числе и намерение таким образом нанести вред здоровью работавшим в здании людям.

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Фото: Виктор Кошевой / ТАСС Здание посольства США в СССР на Садовом Кольце

Фото: Виктор Кошевой / ТАСС

Уровень излучения, по американским данным, неоднократно повышался. А в 1975 году его называли одной из причин болезни тогдашнего посла США в СССР Уолтера Стессела.

Заказанное правительством США исследование показало, что микроволновое излучение не оказало влияния на здоровье дипломатов.

Версия о «московском сигнале», как это явление стали называть в прессе, стала одной из любимых историй о противоборстве спецслужб во время Холодной войны. Поэтому нет ничего странного, что историю вспомнили, когда начали появляться данные о загадочных проявлениях нездоровья американских дипломатов на Кубе. Тем более что времени прошло достаточно, и технологии, в том числе и такого рода воздействия на организм человека, безусловно, продвинулись.

Врач сказал: «В ЦРУ»

Возможно, поэтому собственно медицинские исследования феномена с самого начала стали фоном, а на первый план вышли усилия спецслужб по выявлению потенциальных злодеев и оружия, которое они использовали. Президент США Дональд Трамп, не дожидаясь результатов исследований, объявил произошедшее «необычной атакой» и выразил уверенность, что за ней стоят кубинские власти. США примерно наказали Кубу, в знак протеста выслав двух кубинских дипломатов.

Похожее единство проявилось и в вопросе о том, какое именно оружие было применено. Помня о «московском сигнале», главным подозреваемым стало микроволновое излучение. Об этом заявила группа ученых Пенсильванского университета, которая в 2018 году представила более или менее подробное исследование, основанное на изучении двух десятков сотрудников посольства США в Гаване. Разумеется, выдвигались и другие версии — от воздействия ультразвуком до использования пестицидов и иных токсичных веществ. Но они не нашли широкого распространения. Как не находили до самого последнего времени и версии, предполагающие, что синдрома вовсе и нет. Что причины кроются в каких-то экологических, психологических факторах или в наложении их на картины уже имеющихся у людей заболеваний.

Кубинский след, на котором настаивал Трамп, не выдержал испытания временем. Случаи, аналогичные гаванским, начали происходить в других странах.

Список городов постоянно рос: Пекин, Москва, Вашингтон, Ханой, Вена, Нью-Дели, Богота. Последние зафиксированные случаи «гаванского синдрома» отмечались в 2021 году.

Было ли это естественным концом синдрома, а не, скажем, тем, что этим симптомам появилось другое, более тривиальное объяснение — COVID-19, не известно.

Однако исчезновение кубинского следа усилило предположение о том, что «гаванский синдром» — следствие действий некоего врага (или врагов) США. В конце концов, его жертвами были почти исключительно граждане США, представляющие самые лакомые, с точки зрения любого агента вражеской разведки, группы — дипломаты, сотрудники спецслужб, военнослужащие, высокопоставленные чиновники (включая одного из помощников директора ЦРУ). Два раза случаи выявлялись в Вашингтоне, один из них — рядом с Белым домом.

К началу прошлого года ученые и эксперты спецслужб представили два важных доклада, которые пусть косвенно, но подтверждали теорию глобального заговора. Первый из них выпустили в декабре 2020 года ученые Национальных академий наук, инженерии и медицины США. Из него следовало, что действие «направленной энергии импульсных радиочастот представляется наиболее правдоподобным механизмом в объяснении этих случаев». А в феврале 2022 года вышел доклад научной комиссии, собранной разведывательным сообществом США, в котором говорилось о том, что «импульсная электромагнитная энергия, особенно радиочастотного диапазона, правдоподобно объясняет базовые характеристики» случаев внезапного недомогания.

Как и в случае с академическим докладом, один список ученых, подписавших его (а комиссию спецслужб возглавлял профессор микробиологии и иммунологии Стэнфордского университета Дэвид Рилмен) был достаточен для того, чтобы не просто подтвердить версию о злоумышленном характере атак, но и сделать ее едва ли не единственно возможной и рассматриваемой.

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Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images Дэвид Рилмен

Фото: Lea Suzuki / The San Francisco Chronicle / Getty Images

Руку приложили и политики. Они провели через Конгресс в 2021 году «Закон о помощи американцам, ставшим жертвами неврологических атак», известный по своему акрониму — HAVANA Act — «Гаванский закон», назначавший жертвам особые выплаты. Как следовало из названия закона, так и из выступлений сенаторов и конгрессменов в ходе его рассмотрения, никто в принципе не сомневался в том, что синдром — следствие злоумышленных действий какой-то неизвестной пока стороны.

Рука Лэнгли

Тем удивительнее и сенсационнее стали данные расследования, проводившегося спецслужбами, которые были представлены в начале марта этого года. Исследование это не дает ответа на вопрос о том, чем был «гаванский синдром». Оно скорее говорит о том, чем он точно не может быть. По данным The Washington Post, пять из семи спецслужб, изучавших «аномальные инциденты со здоровьем», сочли «крайне маловероятным» причастность к ним иностранного соперника Америки в любом виде, будь то непосредственное использование направленного оружия, или побочный эффект иной деятельности, например электронной разведки. Одно из ведомств сочло термин «крайне маловероятное» слишком сильным и заметило, что причастность просто «маловероятна». Еще одно ведомство воздержалось от оценки. Тем не менее даже оно не стало настаивать на том, что причиной странных симптомов стала деятельность иностранной стороны.

Более того, эксперты, анализировавшие случаи, не обнаружили никакого шаблона или общего знаменателя, который связывал бы вместе отдельные случаи появления опасных симптомов.

Не было найдено доказательств и того, что некий противник мог использовать какие-то формы направленной энергии, например радиоволны или ультразвуковые импульсы. По словам одного из собеседников газеты, даже в тех местах, где американские спецслужбы обладали абсолютной полнотой возможностей для сбора данных и мониторинга вредоносной деятельности (речь, скорее всего, шла о Вашингтоне), не было обнаружено ничего, что подтверждало бы версию о нападении противника.

Кроме того, у американского разведсообщества не оказалось никаких разведданных, подтверждающих или хотя бы намекающих на то, что какая-то иностранная держава знала о такого рода нападениях на американцев или тем более инициировала их. А еще спецслужбы изучили вопрос о том, мог ли кто-то из недружественных государств создать энергетическое оружие, способное вызвать такие симптомы. И в этом случае пять спецслужб, проанализировав данные, ответили, что это «крайне маловероятно», две другие же сочли такое развитие событий просто «маловероятным».

Результаты исследования по понятным причинам многих оставили неудовлетворенными. Адвокат Марк Заид, представляющий интересы двух десятков жертв «гаванского синдрома», назвал его никчемным. «До тех пор пока не падут покровы секретности, а данные анализа, которые привели к сегодняшнему заключению не станут доступными и их можно будет должным образом проверить, предполагаемое заключение (сделанное спецслужбами.— “Ъ”) по существу является никуда не годным»,— заявил он.

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Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Марк Заид назвал исследование никчемным

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Со своим заявлением выступило и объединение лиц, пострадавших от «гаванского синдрома». «(Выводы исследования.— “Ъ”) не совпадают с тем опытом, который мы пережили. Они не принимают во внимание и то, что было обнаружено многими медицинскими работниками, работавшими с нами. Наши врачи уверены, что ранее существовавшие заболевания и ситуация с окружающей средой не были причиной симптомов и травм, которые у многих из нас диагностированы»,— говорится в нем.

Свое слово сказал и доктор Рилмен, председатель научной комиссии, которая год назад фактически назвала ультразвуковое оружие причиной «гаванского синдрома». «Есть множество возможных объяснений очевидному несоответствию между неспособностью определить причину и правдоподобностью (версии об использовании.— “Ъ”) направленной энергии в качестве механизма. Совсем не обязательно, что одно исключает другое»,— заметил он.

С жесткими заявлениями, бросающими тень на выводы исследования, выступили некоторые политики, в основном республиканские. Это было отмечено Белым домом, который, похоже, опасается, что похороны «гаванского синдрома» могут превратиться для него в еще одну политическую проблему. Во всяком случае, пресс-секретарь президента Соединенных Штатов демонстративно отказалась поддержать выводы доклада. От ответа на вопрос «удовлетворен» ли Джо Байден результатами расследования и считает ли вопрос с «гаванским синдромом» закрытым, пресс-секретарь уклонилась, зато заметила, что господин Байден «совершенно уверен» в том, что лица, страдающие от «аномальных инцидентов со здоровьем», должны и впредь получать необходимую компенсацию, предусмотренную HAVANA Act.

Официальные похороны «гаванского синдрома», судя по всему, вопроса не закроют. Просто заниматься им будут теперь не ученые, а любители теории заговора.

Вячеслав Белаш