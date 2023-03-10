На Кубани тестируют биогель, который задерживает удобрения в почве

Работники Государственного технического университета Новосибирска и НИИ органического синтеза из Екатеринбурга создали сельскохозяйственный гель, который позволяет удерживать в почве воду и удобрения. Некоторые модификации данного изобретения тестируются в частных сельхозкомпаниях на территории Кубани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030». В каких хозяйствах проходит тестирование не уточняется.

«Биогель влияет на процесс высвобождения воды. Сейчас мы тестируем инновационный продукт, который в испытаниях уже выдержал 14 загрузок-разгрузок,— это как раз кандидат на удержание влаги в почве. Его можно сравнить с долгоиграющей губкой»,— сообщила руководитель исследовательской группы Екатерина Литвинова.

Влагоудерживающий биогель необходим для компаний АПК, расположенных в засушливых районах. Здесь удобрения вымываются быстро. Ученые считают, что их аккумуляция сможет восстановить плодородность верхнего слоя почвы за три-четыре года.

Андрей Ульченко

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