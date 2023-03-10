Количество погибших в землетрясениях в Турции превысило 47 тыс. человек

В результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции погибли более 47 тыс. человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Еще 115 тыс. человек получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи с пострадавшими от землетрясений людьми

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи с пострадавшими от землетрясений людьми

Фото: Reuters

«В результате землетрясения, которое непосредственно затронуло 14 млн, погибло более 47 тыс. наших граждан и более 115 тыс. получили ранения»,— сказал господин Эрдоган (цитата по CNN Turk).

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что более 270 тыс. зданий разрушены или находятся под риском обрушения. По его словам, в 2023 году власти страны собираются построить для пострадавших 244 тыс. новых многоквартирных и 75 тыс. сельских домов.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. По оценке Всемирного банка (ВБ), предварительный ущерб Турции в результате землетрясений составил в $34,2 млрд. ВБ также передал Турции $780 млн в качестве срочной помощи и еще $1 млрд в рамках проекта по чрезвычайному восстановлению. В ООН считают, что ущерб Турции может превысить $100 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Олеся Павленко