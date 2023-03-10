Количество погибших в землетрясениях в Турции превысило 47 тыс. человек

В результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции погибли более 47 тыс. человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Еще 115 тыс. человек получили ранения.
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи с пострадавшими от землетрясений людьми
Фото: Reuters
«В результате землетрясения, которое непосредственно затронуло 14 млн, погибло более 47 тыс. наших граждан и более 115 тыс. получили ранения»,— сказал господин Эрдоган (цитата по CNN Turk).
Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что более 270 тыс. зданий разрушены или находятся под риском обрушения. По его словам, в 2023 году власти страны собираются построить для пострадавших 244 тыс. новых многоквартирных и 75 тыс. сельских домов.
В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. По оценке Всемирного банка (ВБ), предварительный ущерб Турции в результате землетрясений составил в $34,2 млрд. ВБ также передал Турции $780 млн в качестве срочной помощи и еще $1 млрд в рамках проекта по чрезвычайному восстановлению. В ООН считают, что ущерб Турции может превысить $100 млрд.
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