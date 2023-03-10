Парк «Швейцария» получит 7,7 млн рублей гранта на джазовый фестиваль

Гранты от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) получит 21 проект из Нижегородской области, сообщили в пресс-службе организации по результатам первого конкурса 2023 года. Общая сумма поддержки превысит 36 млн руб.

Самый крупный среди нижегородских проектов грант получит содружество актеров «Карма». Им перечислят 9,9 млн руб. на проект «Островский. OnLife: сквозь время и расстояние» к 200-летию со дня рождения классика. Артисты в прямом эфире покажут спектакли по пьесам Александра Островского и организуют онлайн-лекции о творчестве драматурга. Общая стоимость проекта составит 16,1 млн руб.

Второй по размеру грант получит парк «Швейцария» – 7,7 млн руб. на джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Общая стоимость проекта – 13 млн руб.

Всего Президентский фонд культурных инициатив поддержит 881 творческий проект на сумму более 3,6 млрд руб.

Анастасия Еремина