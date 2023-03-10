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ГК «Самолет» и «Проект-21» предложили план освоения 219,7 га земли на левом берегу в Ростове

Донская компания «Проект-21» и подмосковный застройщик «Самолет-Регионы» (входит в ГК «Самолет») предложили администрации Ростова-на-Дону планы освоения левобережной части города, выяснил 161.RU. В планах девелоперов – строительство на площади 219,7 га микрорайонов на 35,5 тыс. жителей.

Для реализации планов застройщиков необходимо изменить назначение земель, подлежащих освоению. Для этой цели компании обратились в феврале текущего года к комиссии по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Комиссия поддержала предложения и рекомендовала главе администрации внести правки в ПЗЗ.

По данным новостного портала, компания «Проект 21» предложила включить два участка у Гребного канала общей площадью 96,5 га в зону территории перспективного освоения. Здесь планируют построить жилые дома на 19 тыс. человек, три детских сада на 297 мест и две школы на 2 тыс. учеников. Также инвестор предложил создать парковочное пространство на 7,6 тыс. мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Проект-21» зарегистрирована в 2021 году. Владельцами компании в равных долях выступают Андрей Хохлов и Наталья Гончарова.

Более масштабный проект планирует компания «Самолет-Регионы», которая предложила для освоения три участка площадью 68,3 га, 38,6 га и 16,3 га к западу от Восточного шоссе. На двух первых участках также планируется жилая застройка на 14,5 тыс. жителей, а на третьем – размещение коммунальной, производственной, инженерно-территориальной инфраструктуры. На территории жилого района планируется строительство также трех детских садов на 300–350, 200 и 200 мест, школу на 1,5 тыс. учеников, поликлинику, культурный и торговый центры, многоуровневые парковки на 7 тыс. мест.

«Самолет-Регионы» учреждено в 2021 году. Предприятием владеет ГК «Самолет» (93%) и Александр Прыгунков (7%), который также занимает должность директора компании. ГК «Самолет» - это один из крупнейших федеральных застройщиков в России, зарегистрированный в Подмосковье.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах освоения территории левого берега Дона в Ростове. По словам губернатора, речь шла о строительстве четырёх новых микрорайонов, включая «Левобережье» от «ЮгСтройИнвест».

Анастасия Назарова

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