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В левобережной части Ростова планируется построить четыре новых микрорайона

На левом берегу реки Дон в Ростове в будущем планируют построить четыре новых микрорайона, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии на площадке телеканала «ДОН 24».

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский

Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский

Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский

По словам главы региона, левобережная часть донской столицы является перспективной зоной для жилищного строительства. В следующем году на левом берегу обустроят новый парк. Также возможно строительство нового жилого комплекса рядом с памятником «Тачанка».

«Я слушал различных руководителей, министерства. Мы уже сейчас говорим о четырёх новых микрорайонах, включая "Левобережье"», — пояснил Василий Голубев.

Губернатор отметил, что застройщики будут прислушиваться к пожеланиям горожан. Строительство нового района будет вестись с учетом правил комплексного развития.

Анастасия Назарова

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