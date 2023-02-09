В левобережной части Ростова планируется построить четыре новых микрорайона

На левом берегу реки Дон в Ростове в будущем планируют построить четыре новых микрорайона, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии на площадке телеканала «ДОН 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский Фото: Коммерсантъ / Михаил Бордюговский

По словам главы региона, левобережная часть донской столицы является перспективной зоной для жилищного строительства. В следующем году на левом берегу обустроят новый парк. Также возможно строительство нового жилого комплекса рядом с памятником «Тачанка».

«Я слушал различных руководителей, министерства. Мы уже сейчас говорим о четырёх новых микрорайонах, включая "Левобережье"», — пояснил Василий Голубев.

Губернатор отметил, что застройщики будут прислушиваться к пожеланиям горожан. Строительство нового района будет вестись с учетом правил комплексного развития.

Анастасия Назарова