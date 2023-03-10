В Рыбинске с бабушки и дедушки взыскали компенсацию за мат при внуке

Рыбинский городской суд Ярославской области взыскал с бабушки и дедушки компенсацию морального вреда по 500 руб. с каждого за ненормативную лексику в присутствии 16-летнего внука. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинский городской суд Ярославской области

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда Рыбинский городской суд Ярославской области

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

В пресс-службе рассказали, что в 2021 году к внуку приезжали бабушка и дедушка, между родственниками и ребенком сложились неприязненные отношения. Внук записал общение с родственниками на телефон, после чего отец ребенка подал в суд на бабушку с дедушкой с требованием компенсации по 2 тыс. руб. с каждого. Суд установил, что высказывания пожилых родственников хоть и не были оскорбительными, но содержали мат.

«Использование нецензурных выражений в разговоре с несовершеннолетним недопустимо, это отражается на его душевном спокойствии, служит отрицательным примером общения родственников между собой, подрыву нормальных семейных взаимоотношений»,— сообщили в суде.

Суд уменьшил размер компенсации и решил взыскать с родственников по 500 руб. компенсации, посчитав, что такой суммы достаточно, чтобы указать на недопустимость подобных высказываний, а взыскание большей суммы может усугубить конфликт в семье. Также суд учел, что сам внук вел себя без должного уважения к пожилым людям, чем спровоцировал их на такое поведение.

Алла Чижова