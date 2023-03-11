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Коммерсантъ FM
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Судя по «Всему везде и сразу»

Кому достанется «Оскар»-2023

В это воскресенье (по московскому времени — ранним утром в понедельник) в Лос-Анджелесе Американская академия кинематографических наук и искусств в 95-й раз вручит премии «Оскар». На самую престижную кинонаграду в этом году претендуют 54 фильма, от чемпионов проката до скромных независимых проектов. Шансы претендентов в основных номинациях взвешивает Юлия Шагельман.

Киноакадемия рассчитывает вернуть «Оскару» былой блеск, потускневший в ковидные времена

Киноакадемия рассчитывает вернуть «Оскару» былой блеск, потускневший в ковидные времена

Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Eric Gaillard / Reuters

Киноакадемия рассчитывает вернуть «Оскару» былой блеск, потускневший в ковидные времена

Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Eric Gaillard / Reuters

Для американской киноиндустрии 2022 год стал годом долгожданного возвращения зрителей в кинотеатры после двухлетней паузы, вызванной пандемией. Это заметно даже по списку номинантов в главной оскаровской категории «Лучший фильм», где четыре из десяти претендентов являются рекордсменами бокс-офиса: самый кассовый фильм прошедшего года «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, который заработал чуть больше $100 млн, что не так много в абсолютном значении, но поразительно для абсурдистского инди-фильма с бюджетом в четыре раза меньше. Возможно, это позволит Киноакадемии остановить неуклонное падение рейтингов оскаровской церемонии и вернуть зрителя также и к экранам телевизоров, где она будет транслироваться, поскольку им наконец есть за кого болеть.

Но сколько бы Стивен Спилберг ни благодарил продюсера и главную звезду «Топ Гана» Тома Круза за то, что тот «спас задницу индустрии», из своих шести номинаций картина может рассчитывать на победу разве что в категории «Лучший звук» и, возможно, «Лучший монтаж», где у нее, однако, имеется мощный конкурент — «Всё везде и сразу» (монтажеров обоих фильмов наградила их профессиональная гильдия). «Аватар» и вовсе всерьез рассматривается только в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Триумфатором же «Оскаров», если судить по динамике наградного сезона, обещает стать как раз «Всё везде и сразу», в момент своего выхода в прокат прошлой весной воспринимавшийся скорее как курьезная вещь в себе, а за год превратившийся в лавину, сметающую все на своем пути, и номинированный в 11 категориях. Это всего пятый фильм в истории, получивший награды четырех основных профессиональных гильдий: продюсеров (PGA), режиссеров (DGA), актеров (SAG) и сценаристов (WGA), и все его предшественники при таком раскладе становились лучшими фильмами года по мнению академиков. Учитывая поддержку еще множества менее значимых премий, вряд ли эта логика будет нарушена в этом году.

Награды гильдий также указывают на почти неизбежную победу режиссерско-сценаристского дуэта двух Дэниелов в соответствующих номинациях. Сумев обойти таких сильных (и, что уж там, более достойных) соперников, как Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар») и Мартин Макдона («Банши Инишерина»), они могут стать в воскресенье третьим — и самым молодым — оскароносным режиссерским дуэтом в истории, а также забрать приз за лучший оригинальный сценарий.

Однако на нынешних «Оскарах» все-таки есть интрига, заставляющая волноваться даже опытных экспертов, и она разворачивается в актерских номинациях. Здесь можно с уверенностью говорить только о победе Ке Хюи Куана («Всё везде и сразу») в категории «Лучший актер второго плана». Сыгравший свою первую роль в 13 лет у Спилберга, а затем просидевший без работы больше 20 лет, пока Дэниелы не открыли его заново, он сумел растрогать весь Голливуд своей историей и собрать почти все награды сезона. А теперь может уже спокойно репетировать оскаровскую речь, в то время как его коллегам предстоит нервничать вплоть до самого часа Х.

Так, премия SAG внесла неожиданный хаос в номинацию «Лучшая актриса второго плана», где до того лидировала Анджела Бассет («Черная Пантера: Ваканда навеки»). Актерская гильдия предпочла ей Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»), и теперь «Оскар» может достаться как последней, так и ее коллеге по фильму Стефани Сюй. Или даже Керри Кондон («Банши Инишерина»), если другие претендентки отберут голоса друг у друга.

В номинации «Лучший актер» было три фронтраннера, но после проигрыша Колина Фаррелла («Банши Инишерина») на BAFTA осталось двое: Остин Батлер («Элвис») и Брендан Фрейзер («Кит»). Академия любит не только байопики, но и проникновенные истории камбэков (а Фрейзер тоже вернулся под свет софитов после большого перерыва); внешние трансформации вроде тех, которым подверглись ради роли оба актера, тоже ее обычно впечатляют. В активе у Батлера имеются «Золотой глобус» и BAFTA, у Фрейзера — Critic’s Choice Awards и SAG. Однако «Элвис», в отличие от «Кита», номинирован как лучший фильм, и это может сыграть на руку более молодому претенденту, если только академики не преподнесут сюрприз, в последнюю минуту все-таки вспомнив про Фаррелла.

Похожая картина и в категории «Лучшая актриса», где конкурируют Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Кейт Бланшетт («Тар»), а остальные номинантки могут не беспокоиться. У обеих фавориток уже есть по «Золотому глобусу», у Бланшетт есть BAFTA и Critic’s Choice Awards, у Йео — SAG, а также политический вес, который может иметь первый «Оскар» в истории для актрисы азиатского происхождения и всего второй для небелой актрисы вообще. В пользу чего склонятся академики — чистого таланта и профессионализма или их же, но подкрепленных актуальной повесткой, станет понятно только 12 марта.

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