В Новоалтайске депутаты от «Справедливой России» перешли в «Единую Россию»

Двое депутатов городского собрания Новоалтайска в Алтайском крае от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» перешли в ряды «Единой России». Партийную и фракционную принадлежность сменили Елена Конева и Ольга Кондратьева.

«Дал официальный комментарий данному решению. Подтвердил, что Елена Конева и Ольга Кондратьева уже не социалисты»,– сообщил в своем Telegram-канале председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Алтайском крае, депутат Госдумы РФ Александр Терентьев. По его словам, причиной перехода депутатов стали «классические методы «Единой России» – переманивать выгодными предложениями, подкупать лакомыми постами, даже угрожать проблемами в бизнесе».

Как уточнили в аппарате городского собрания, переход Елены Коневой и Ольги Кондратьевой во фракцию «Единой России» будет оформлен решением ближайшей сессии. В муниципальном собрании 22 депутата. С новыми членами фракция единороссов будет насчитывать 18 человек. КПРФ представлена двумя депутатами, у «Справедливой России» останется один – Дмитрий Гришин, который, по данным господина Терентьева, находится в зоне СВО. Еще один депутат избирался как самовыдвиженец.

Новоалтайск расположен рядом с Барнаулом. В городе проживает 73 тыс. человек.

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Валерий Лавский