Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минкульт рассказал о борьбе с мошенниками в программе «Пушкинская карта»

Минкульт России совместно с «Цифровой культурой» проводит мониторинг сайтов и объявлений для поиска мошеннических схем по выводу денег из программы «Пушкинская карта», сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Специалисты сообщают о выявленных случаях в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки такого контента, а также информируют правоохранительные органы о мошеннических схемах.

Минкульт также определил список риск-факторов, которые помогают выявлять подозрительную активность участников. Ведомство блокирует участников программы, которых подозревают в незаконной продаже билетов.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение соответствующих билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе, в августе 2022 года Минкульт направил в МВД данные о вероятных мошеннических действиях со стороны более 30 участников программы. Полиция возбудила уголовные дела в Москве, Самаре и других регионах, Минкульт проходит по ним потерпевшим. В сентябре ведомство направило на дополнительную экспертизу почти все частные организации.

«В настоящее время Министерством культуры подготовлены требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы "Пушкинская карта". Например, ведется проработка возможности реализации программы "Пушкинская карта" с использованием электронного сертификата»,— добавили в пресс-службе.

9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что ФСБ и Росфинмониторинг выявили преступную группу, присвоившую 100 млн руб. с помощью махинаций с подложными списками участников проекта «Пушкинская карта». Возбуждено уголовное дело, некоторые члены группировки арестованы. Как выяснил «Ъ», злоумышленники выводили деньги через покупку билетов на несуществующие мероприятия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мертвые души записали на Пушкина».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...