Минкульт рассказал о борьбе с мошенниками в программе «Пушкинская карта»

Минкульт России совместно с «Цифровой культурой» проводит мониторинг сайтов и объявлений для поиска мошеннических схем по выводу денег из программы «Пушкинская карта», сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Специалисты сообщают о выявленных случаях в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки такого контента, а также информируют правоохранительные органы о мошеннических схемах.

Минкульт также определил список риск-факторов, которые помогают выявлять подозрительную активность участников. Ведомство блокирует участников программы, которых подозревают в незаконной продаже билетов.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение соответствующих билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе, в августе 2022 года Минкульт направил в МВД данные о вероятных мошеннических действиях со стороны более 30 участников программы. Полиция возбудила уголовные дела в Москве, Самаре и других регионах, Минкульт проходит по ним потерпевшим. В сентябре ведомство направило на дополнительную экспертизу почти все частные организации.

«В настоящее время Министерством культуры подготовлены требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы "Пушкинская карта". Например, ведется проработка возможности реализации программы "Пушкинская карта" с использованием электронного сертификата»,— добавили в пресс-службе.

9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что ФСБ и Росфинмониторинг выявили преступную группу, присвоившую 100 млн руб. с помощью махинаций с подложными списками участников проекта «Пушкинская карта». Возбуждено уголовное дело, некоторые члены группировки арестованы. Как выяснил «Ъ», злоумышленники выводили деньги через покупку билетов на несуществующие мероприятия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мертвые души записали на Пушкина».

Олеся Павленко