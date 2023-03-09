Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о масштабных махинациях с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг и ФСБ России выявили преступную группу, присвоившую 100 млн руб. с помощью махинаций с подложными списками участников проекта «Пушкинская карта». О задержании участников преступной группы и аресте их активов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Владимир Путин и Юрий Чиханчин

Владимир Путин и Юрий Чиханчин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Юрий Чиханчин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена. Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было»,— приводит слова господина Чиханчина официальный сайт Кремля.

Владимир Путин назвал эту схему выводом денег с использованием «мертвых душ», Юрий Чиханчин согласился с такой оценкой, уточнив, что в рамках расследования уголовного дела ряд подозреваемых был заключен под стражу, активы злоумышленников арестованы.

Как подчеркнул глава службы, ранее подобные махинации были выявлены в рамках реализации программы туристического кэшбека.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение соответствующих билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о пресечении махинаций с «Пушкинской картой» и возбуждении по этому факту уголовных дел в Самарской области. По словам парламентария, злоумышленники организовали «Театр нового времени» и зарегистрировали его в проекте «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» карты. Те соглашались и передавали организаторам преступной группы пароль, получая взамен часть денег. Злоумышленники были задержаны в декабре 2022 года, ущерб от их действий оценивается в 15 млн руб.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ» «Культурный обнал».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...