Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о масштабных махинациях с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг и ФСБ России выявили преступную группу, присвоившую 100 млн руб. с помощью махинаций с подложными списками участников проекта «Пушкинская карта». О задержании участников преступной группы и аресте их активов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Юрий Чиханчин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Юрий Чиханчин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена. Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было»,— приводит слова господина Чиханчина официальный сайт Кремля.

Владимир Путин назвал эту схему выводом денег с использованием «мертвых душ», Юрий Чиханчин согласился с такой оценкой, уточнив, что в рамках расследования уголовного дела ряд подозреваемых был заключен под стражу, активы злоумышленников арестованы.

Как подчеркнул глава службы, ранее подобные махинации были выявлены в рамках реализации программы туристического кэшбека.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение соответствующих билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о пресечении махинаций с «Пушкинской картой» и возбуждении по этому факту уголовных дел в Самарской области. По словам парламентария, злоумышленники организовали «Театр нового времени» и зарегистрировали его в проекте «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» карты. Те соглашались и передавали организаторам преступной группы пароль, получая взамен часть денег. Злоумышленники были задержаны в декабре 2022 года, ущерб от их действий оценивается в 15 млн руб.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ» «Культурный обнал».

Александр Кислов