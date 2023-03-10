В Красноярском крае создадут деревообрабатывающее производство за 3 млрд рублей

Красноярская компания «Кизирлеспром» создаст в регионе деревообрабатывающее производство за 3 млрд рублей. Соглашение о сопровождении проекта было подписано с Корпорацией развития Енисейской Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Предприятие займется производством пиломатериалов из хвойных и мягколиственных пород древесины, древесных и древесноугольных брикетов. На площадке также будет организована лесозаготовка. «Проектом предусмотрено использование собственного лесозаготовительного производства в объеме 200 тыс. кв. м в год», - сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири.

Предполагается, что лесозаготовка начнется в IV квартале 2024 года, а выход на полную проектную мощность по производству пиломатериалов и древесных брикетов запланирована на первое полугодие 2028 года, древесноугольных брикетов – на IV квартал 2029 года.

ООО «Кизирлеспром» зарегистрировано в августе прошлого года в Красноярском крае с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания ведет деятельность в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Совладельцы компании в равных долях – Антон Жеребцов и Михаил Донченко.

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Лолита Белова