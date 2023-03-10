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Коммерсантъ FM
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Акции американского технологического банка SVB обвалились на 60%

Котировки американского Silicon Valley Bank (SVB Financial Group), работающего с компаниями технологического сектора, вчера, 9 марта, рухнули на 60%, после того как банк неожиданно объявил о срочном увеличении капитала. В минувшую среду SVB провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Проблемы этого банка, который обслуживает множество американских технологических стартапов, встревожили инвесторов. Они заподозрили, что неприятности SVB гораздо шире, поэтому стали распродавать его акции, которые в итоге и подешевели на 60%. Тревогу усилило то, что днем ранее финансовая компания Silvergate Capital Corporation объявила о ликвидации своего криптовалютного банка Silvergate. Silvergate Bank — один из крупнейших банков в США, работающих с криптовалютой, наравне с Signature Bank, партнер криптовалютной биржи Binance US.

На фоне падения акций SVB стали снижаться котировки и других американских банков — это привело к снижению всего индекса S&P 500 Financials на 4,1%, что стало для него рекордным падением с середины 2020 года. «Silicon Valley Bank — это лишь вершина айсберга,— сообщил в интервью Bloomberg глава консалтинговой компании Whalen Global Advisors Кристофер Вален.— Я не беспокоюсь за больших парней (крупные банки.— ''Ъ''). Но тем, кто поменьше, придется нелегко. Многим из них тоже может понадобиться срочно привлечь дополнительный капитал».

Евгений Хвостик

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