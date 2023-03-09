Материнская компания ликвидирует работающий с криптовалютой Silvergate Bank

Silvergate Capital Corporation объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. Silvergate Bank — один из крупнейших банков в США, работающих с криптовалютой, наравне с Signature Bank, партнер криптовалютной биржи Binance US.

«В свете последних изменений в отрасли и нормативно-правовых актах Silvergate считает, что планомерное свертывание операций банка и его добровольная ликвидация являются наилучшим шагом»,— говорится в сообщении компании. 3 марта была приостановлена работа Silvergate Exchange Network.

План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.

22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что работающие с криптовалютой банки Silvergate Capital и Signature Bank заняли более $13 млрд в четвертом квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с рынка криптовалюты.

Главной причиной падения объемов депозитов банков стало банкротство FTX Group в ноябре 2022 года. В итоге доля криптовалютных клиентов банка Silvergate в общем объеме депозитов упала в четвертом квартале с 25% до 15%, а средний размер депозитов составил $7,3 млрд против $12 млрд в третьем квартале.

Анастасия Ларина