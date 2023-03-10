Власти Новосибирска планируют назвать именем космонавта Анны Кикиной планетарий

Именем новосибирского космонавта Анны Кикиной мэрия Новосибирска планирует назвать планетарий или школу. Голосование по выбору объекта власти намерены провести в ближайшее время, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru

«Поступило много предложений отразить в истории города имя местной жительницы и космонавта Анны Кикиной. Решается вопрос о присвоении ей почетного звания жителя Новосибирска. В связи с этим даю поручение оргкомитету проработать этот вопрос ко дню города», - заявил мэр Новосибирска.

В октябре прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею увековечить память о полете сибирячки Анны Кикиной к Международной космической станции.

38-летняя уроженка Новосибирска прибыла на Международную космическую станцию 7 октября 2022 года в составе экипажа корабля Crew Dragon. Он должен отстыковаться от МКС 11 марта в 10.05 по московскому времени, по информации NASA. Приводнение корабля у берегов Флориды состоится 12 марта в 5.19 по московскому времени. Анна Кикина должна была вернуться на Землю 9 марта, однако полет отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Вместе с Анной на Землю вернутся астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

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Лолита Белова