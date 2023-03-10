Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Новосибирска планируют назвать именем космонавта Анны Кикиной планетарий

Именем новосибирского космонавта Анны Кикиной мэрия Новосибирска планирует назвать планетарий или школу. Голосование по выбору объекта власти намерены провести в ближайшее время, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Фото: roscosmos.ru

Фото: roscosmos.ru

«Поступило много предложений отразить в истории города имя местной жительницы и космонавта Анны Кикиной. Решается вопрос о присвоении ей почетного звания жителя Новосибирска. В связи с этим даю поручение оргкомитету проработать этот вопрос ко дню города», - заявил мэр Новосибирска.

В октябре прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею увековечить память о полете сибирячки Анны Кикиной к Международной космической станции.

38-летняя уроженка Новосибирска прибыла на Международную космическую станцию 7 октября 2022 года в составе экипажа корабля Crew Dragon. Он должен отстыковаться от МКС 11 марта в 10.05 по московскому времени, по информации NASA. Приводнение корабля у берегов Флориды состоится 12 марта в 5.19 по московскому времени. Анна Кикина должна была вернуться на Землю 9 марта, однако полет отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Вместе с Анной на Землю вернутся астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...