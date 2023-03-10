Росприроднадзор проведет инвентаризацию выбросов на предприятиях в Башкирии

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов на брифинге телеканала БСТ сообщил о мерах для улучшения экологической обстановки в Стерлитамаке и Салавате. В феврале проблемы экологии обсуждались с участием главы Башкирии Радия Хабирова, представителей администраций городов, предприятий и надзорных органов.

По словам господина Цыганова, Росприроднадзор должен провести инвентаризацию на промышленных предприятиях, «то есть посмотреть еще раз, где какие выбросы осуществляются и в каком объеме». «Дальше регион должен до конца года провести так называемый сводный расчет, то есть мы должны понять, какие выбросы мы должны снизить. А сами предприятия должны сформировать планы по экологической модернизации», — отметил Константин Цыганов.

Достигнута договоренность, что предприятия должны оснастить датчиками контроля свои трубы, откуда идут выбросы, заявил замминистра, не уточнив сроки исполнения. До конца 2023 года в Салавате и Стерлитамаке необходимо разместить дополнительные станции мониторинга состояния воздуха, а сами предприятия должны быть открыты для посещений, чтобы «каждый человек мог убедиться: экологическая модернизация проводится», добавил господин Цыганов.

По его словам, основными загрязнителями воздуха в Стерлитамаке являются АО «Башкирская содовая компания», ООО «Нефтехим», АО «Синтез-Каучук», а в Салавате – ООО «Газпром нефтехим Салават». Посты Росгидромета фиксируют в отдельных случаях превышение предельной допустимой концентрации выбросов в воздух веществ, которые вызывают сухость в горле и кашель, констатировал Константин Цыганов.

Венера Хисамова

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