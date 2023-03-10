Реальные доходы населения Сибири в 2022 году сократились на 1,3%

По итогам 2022 года в большинстве регионов Сибири реальные денежные доходы жителей сократились, следует из данных Росстата. В целом по округу этот показатель снизился на 1,3% по сравнению с показателями 2021 года.

Сильнее всего среди регионов Сибири реальные доходы населения сократились в Республике Алтай (-6,9%), Республике Хакасия (-4,2%), Республике Тува (-3,7%), в Алтайском крае (-2,4%), а также Кемеровской (-1,8%) и Новосибирской областях (-1,2%).

Красноярский край – единственный из регионов Сибири вошел в число субъектов, в которых этот показатель вырос.

В целом по стране в 2022 году реальные доходы россиян сократились на 1,4% и только в 12 регионах был зафиксирован их рост.

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Лолита Белова